Yunanlılar şaşkın! Baykar, Piaggio Aerospace ile F-35 üretimine dahil oldu

Havacılık sektöründe "gökyüzünün Ferrarisi" olarak nitelendirilen ve 140 yıllık tarihiyle sektöründe öne çıkan "Piaggio Aerospace"yi Baykar'ın satın alması dünyada olduğu kadar Yunanistan'da da geniş yankı uyandırdı.

Farklı amaçlara yönelik uçaklar geliştiren ve portföyünde insansız hava aracı da yer alan Piaggio Aerospace satışını manşetlerden duyuran Yunan basını, Baykar'ın rakiplerini geride bırakarak ihaleyi kazandığını yazdı.

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Haberde, "Bu satın alma, Baykar'ın F-35 savaş uçağının bazı parçalarının üretimini, jet için turbofan kanatları üreten eski adıyla Piaggio Aero Industries olan Piaggio Aerospace aracılığıyla yöneteceği anlamına geliyor" ifadeleri yer aldı.

Haberde ayrıca "Türkler neden son teknolojiye sahip bir hava devriye uçağı endüstrisini satın aldı?" sorusunu sordu.

İlk uçağını 1915 yılında üreten Piaggio Aerospace, dünyanın en eski uçak üreticileri arasında yer alıyor.

1922'de havalanan Piaggio'nun P.1 uçağı, yenilikçi tasarımıyla dünya çapında ses getirdi. 1928'de şirket yenilikçi bir rüzgar tüneli inşa ederek aerodinamik araştırmalarında yeni bir aşamaya geçti.

Piaggio Aerospace, 1937 yılında ise yeni uçak modeli P.108'i tanıttı. Ağır bombardıman uçağı P.108, şirketin ilk dört motorlu uçağı olarak öne çıktı.

Şirketin tesisleri İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yeniden inşa edildi. 1957'de Piaggio Aerospace'in ilk genel maksatlı uçağı P.166 ve P.166M havalandı. Bu uçaklar hem gücüyle hem de tasarımıyla uluslararası çapta beğeni kazandı.

1960'larda jet motoru geliştirmeye başlayan şirket, 1964 yılında ilk jet motorlu uçağı PD-808'i gökyüzüyle buluşturdu. Farklı varyantları olan uçak, iş jeti olarak hizmet verdi.

P.136 deniz uçağı, P.149 eğitim uçağı da geliştiren Piaggio Aerospace, 1986 yılında yıllar süren araştırmalarının ardından yeni nesil iş uçağı P.180 Avanti'yi geliştirdi. Şirket için yeni bir dönemin kapısını aralayan bu uçak, havacılık sektöründe "gökyüzünün Ferrarisi" olarak nitelendirildi.

Geniş bir kabine sahip olan P.180 Avanti, 41 bin feet yüksekliğe çıkabiliyor. En hızlı pernaveli uçaklar arasında gösterilen model, şirketin havacılıktaki etkisini artırması açısından önem taşıyor. 1998'de P.180 modeliyle uluslararası pazarlarda adından söz ettiren şirket, bu gelişmeyle iş uçakları üretiminde öne çıktı.

Piaggio Aerospace 2003 yılında P.166 uçağını, 2012'de P.180 Avanti'yi 2013'te Avrupa'nın ilk insansız hava aracı P.1HammerHead'ı, 2014'te ise P.180 Avanti modelinin daha verimli ve gelişmiş versiyonu olan Avanti EVO'yu kullanıma sundu.

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