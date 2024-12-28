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Ekonomi

Yurt dışı harç pulunda yeni dönem! Hava yolu şirketleri uyardı

Hava yolu firmaları, yurt dışına çıkarken ödenen basılı harç pulu döneminin 1 Ocak 2025'te sona ermesi nedeniyle yolcuları uyardı.

AA28 Aralık 2024 Cumartesi 15:11 - Güncelleme:
Yurt dışı harç pulunda yeni dönem! Hava yolu şirketleri uyardı
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Türk Hava Yolları (THY), Pegasus, AJet ve SunExpress, mobil uygulamalar, internet siteleri ve sosyal medya kanalları üzerinden yolculara yaptıkları bilgilendirmede, yurt dışı çıkış harcı ödemelerinin bundan sonra dijital vergi dairesi, havalimanındaki kiosklar ve anlaşmaları bankalardan yapılacağı belirtildi.

Bilgilendirmede, 1 Ocak itibarıyla basılı yurt dışı harç pulu döneminin sona ereceği kaydedildi.

Pegasus'un internet sitesinde yer alan duyuruda, "Gelir İdaresi Başkanlığının düzenlemesi doğrultusunda 1 Ocak 2025 itibarıyla basılı yurt dışı çıkış harç pulu uygulaması sona ermektedir. Bu tarihten sonra havalimanındaki veznelerden harç pulu ödemesi alınamayacaktır. Yurt dışına çıkış harcı ödemenizi gerçekleştirebileceğiniz kanallar, dijital vergi dairesi, GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet/mobil şubeleri, vezne ve ATM'leri, PTT, vergi daireleri, havaalanı kioskları." ifadeleri kullanıldı.

Havalimanlarında yurt dışı çıkış harç pulu otomatları da yeni döneme uyarlandı.

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