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Ekonomi

Yurt dışından alışveriş yapacaklar dikkat! Yeni düzenleme yürürlüğe girdi

Yurt dışından yapılan alışverişlerle ilgili yeni düzenleme yürürlüğe girdi.

IHA21 Ağustos 2024 Çarşamba 09:28 - Güncelleme:
Yurt dışından alışveriş yapacaklar dikkat! Yeni düzenleme yürürlüğe girdi
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Düzenlemeyle birlikte AB ülkelerinden gelen kargolarda vergi oranı yüzde 30, AB dışındaki ülkelerden gelen kargolarda vergi oranı yüzde 60 olarak uygulanacak.

Yurt dışı alışverişlerde yeni vergi düzenlemesi yürürlüğe girdi. 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun bazı maddelerinin uygulanması hakkında karar kapsamında yurt dışı e-ticaret sitelerinden yapılacak hızlı kargo alışveriş limiti, 150 eurodan 30 euroya indirilmişti. Yeni düzenlemeyle birlikte AB ülkelerinden gelen kargolarda vergi oranı yüzde 30, AB dışındaki ülkelerden gelen kargolarda vergi oranı yüzde 60 olarak uygulanacak.

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