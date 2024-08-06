İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2024 Salı / 1 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,4278
  • EURO
    36,5677
  • ALTIN
    2589.41
  • BIST100
    10099.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat! E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
Ekonomi

Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat! E-ticarette yeni vergi düzenlemesi

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, yurt dışından sipariş edilen ürünlere ek gümrük vergisi getirildi. Bu kapsamda değeri 30 euroyu aşmayan eşya ile bin 500 euroyu aşmayan ilaç cinsi eşyalar için vergi alınacak.

IHA6 Ağustos 2024 Salı 10:22 - Güncelleme:
Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat! E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
ABONE OL

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte, değeri 30 euroyu aşmayan eşya ile bin 500 euroyu aşmayan ilaç cinsi eşyalar için vergi tahsil edilecek.

4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda değişiklik yapılarak değeri 30 euroyu aşmayan eşya ile bin 500 euroyu aşmayan ilaç cinsi eşyalar için vergi düzenlemesi yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gerçek kişiye gelen ve değeri 30 euroyu geçmeyen eşya ile 1.500 euroyu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 30, diğer ülkelerden gelmesi halinde yüzde yüzde 60 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek. Karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.