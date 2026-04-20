20 Nisan 2026 Pazartesi / 4 Zilkade 1447
Ekonomi

Yurt içi piyasaların gözü faiz kararında

Yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) çarşamba günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Mart ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37'de sabit tutulmasına karar verilmişti.

HABER MERKEZİ20 Nisan 2026 Pazartesi 10:09 - Güncelleme:
Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu (PPK), 22 Nisan Çarşamba günü yılın üçüncü toplantısını gerçekleştirerek faiz kararını kamuoyuna duyuracak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Mart ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı değiştirilmeyerek yüzde 37'de sabit tutulmasına karar verilmişti.

PPK BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

Çarşamba günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlenen beklenti anketi, 37 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 22'si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 1'i 100 baz puan, 14'ü 300 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin nisan ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 33 olarak hesaplandı.

