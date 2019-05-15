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Yurtdışı e-ticaret alışverişlerinde vergi muafiyeti kaldırıldı

E-ticaret şirketlerinden sipariş edilerek kargoyla gönderilen ve bedeli 22 euroyu aşmayan ürünlere tanınan vergi muafiyeti kaldırıldı. 150 euroyu geçmeyen kitap ve benzeri basılı yayınlardan ise vergi alınmayacak.

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Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Elektronik ticaret kapsamında kargoyla gönderilen ve bedeli 22 euroyu aşmayan ürünlere tanınan vergi muafiyeti kaldırıldı. 75 euro olan limit önce 30 euroya, 2016 yılında da 22 euroya çekilmişti. 
 
Değeri bin 500 euroyu geçmemek şartıyla posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyalar ile yolcu beraberinde getirilen ve belirlenen limiti aşan eşyaların değeri üzerinden vergi alınacak.
 
EN AZ YÜZDE 18 VERGİ
 
Eşyalardan tahsil edilecek vergi oranı, Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelirse yüzde 18, diğer ülkelerden ulaşırsa tek ve maktu olarak yüzde 20 olacak.
 
(Ntv)
 
Bu eşyaların 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda ekli 4 sayılı listedeki eşyalardan olması durumunda ilave yüzde 20 vergi uygulanacak.
 
KİTAPTA MUAFİYET SÜRECEK
 
Türkiye'deki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığıyla gelen ve bedeli gönderi başına 150 euroyu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap ve benzeri basılı yayınlardan yine vergi alınmayacak.
 
Karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

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