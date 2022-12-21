Yurtdışından alınıyordu! Türkiye'de üretildi

Kentte faaliyet gösteren tekstil firması, yurt dışından kilogramını 16-18 avroya satın aldığı yeni nesil organik ağartıcı kimyasalın yerli imkanlarla üretilmesi için Düzce Üniversitesinden (DÜ) destek istedi.

Talep üzerine 2019 yılında Düzce Teknopark bünyesindeki şirketinde AR-GE çalışmalarına başlayan DÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, kimyager ve mühendislerden oluşan ekibiyle ithal ürünü yerlileştirmeyi başardı.

Pantolon denemeleri ve organik sertifikasyon işlemlerinin olumlu sonuçlanması üzerine seri üretim için Uğraş'ın şirketi ile tekstil firması KOSGEB desteğiyle Şubat 2020'de ortaklık kurdu.

Kısa sürede kot kumaşlarda su itici, buruşmazlık, 3 boyut ve ağartma efektlerinde kullanılması için ithal edilen organik ağartıcı, katı peroksit, reçine, hidroksil amonyum sülfat ve formaldehitsiz reçine dışında 20 kimyasal üreten firma, ürünleriyle ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Tekstil sektörü için ithal edilen 4 kimyasalın daha yerlileştirilmesi için çalışmalarına devam eden firma, ihracata yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.

- "GELİŞTİRDİĞİMİZ METOTLA MALİYETİ 3 AVRONUN ALTINA İNDİREBİLDİĞİMİZİ GÖRDÜK"

Başka sektördeki firmalara danışmanlık hizmeti de veren Prof. Dr. Uğraş, AA muhabirine, gerek üniversite gerek Teknopark bünyesindeki çalışmalarla yeni nesil organik ağartıcı kimyasalın muadilini yaptıklarını belirterek, geliştirdikleri metotla maliyeti 3 avronun altına indirebildiklerini gördüklerini söyledi.

Salgın sürecine rağmen AR-GE çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Uğraş, şu bilgileri paylaştı:

"Geliştirdiğimiz bu kimyasalın çok daha iyi kalitede olan iki ayrı formülasyonunu yaptık. Maliyeti ona göre daha da düşürüp uygulamasını kolay hale getirdik. Tekstil kimyasallarında kullanılan diğer bazı kalem kimyasalların da yerli üretimine dair çalışmalarımıza devam ettik. 2021'in başlarında Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bu yerimize taşındık. Bu esnada 4 kimyasalın üretimi için belgelerimizi almıştık. Taşındıktan sonraki 1 yıl içerisinde bugün geldiğimiz noktada artık 25 kalem tekstil kimyasalı üretebiliyoruz. Bunlardan 5'i Türkiye'nin ithal ettiği kimyasallardan ve Türkiye'de şu anda bunları sadece biz üretiyoruz. Bir tanesinde de Türkiye'de birkaç üreticiden biriyiz."

Uğraş, bu noktada kalmayacaklarını vurgulayarak, "Sadece tekstil kimyasalları değil, diğer alanlarda da ihtiyaç duyulan, bizden talep edilen, ithal edilen kimyasalların yerli üretimine dair çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2023'ün ortasına doğru denim tekstilinde çok kullanılan kimyasalın üretim yatırımını planlıyoruz." şeklinde konuştu.

- "İŞLETMELERİMİZİ BÜYÜTMEK ADINA ÇABA GÖSTERİYORUZ"

Düzce KOSGEB Müdürü Necdet Yaşar Şahin de firmanın kurulduğundan beri 30 milyon lirayı geçen yatırıma sahip olduğunu dile getirdi.

Firmanın, AR-GE merkezini her geçen büyüterek, istihdam sağlayarak çok güzel işler yaptığını anlatan Şahin, "Biz de devlet olarak işbirliğiyle kurulan işletmelerimizi büyütmek adına çaba gösteriyoruz. Firmamız, tekstil kimyasalları alanında dışa bağımlılığı kesmek adına ciddi çalışmalar yapan çok başarılı bir işletmemiz. Bunda KOSGEB'in bir emeğinin olması, bizim için mutluluk verici." ifadelerini kullandı.