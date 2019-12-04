Yurtdışından artık yakıt almaya geliyorlar

Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarının pahalı olduğuna ilişkin şikayetler bulunduğunu anımsatan Ağca, fiyatlardaki artışın bir kısmının ÖTV’den telafi edildiğini, aynı zamanda Avrupa’da da akaryakıt fiyatlarında artış yaşandığını anlattı. Ağca, daha önce Türkiye’nin sınırındaki ülkelerden akaryakıt alındığına dikkati çekerek, “Artık, Avrupa’dan veya sınırdaki ülkelerden buraya gelip yakıt almayı tercih ediyorlar” dedi. Akaryakıt sektöründe artık sadece yakıt talep edilmediğini dile getiren Ağca, istasyonlarda yakıt dışı perakende ürün satışına yönelik eğilim olduğunu söyledi. Ağca, OPET olarak bu talebi karşılamak için ‘ultramarket’ konseptini geliştirdiklerine işaret ederek, yıl sonu itibarıyla 100 istasyonda ‘ultramarket’ dönüşümünü sağlayacaklarını ve bu rakamı 2020’de iki katına çıkaracaklarını kaydetti.

HEDEF PAZAR LİDERLİĞİ

Ağca, büyüme planları kapsamında üç yılda pazar lideri olmayı hedeflediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu: “OPET ve diğer markamız Sunpet olarak yıl sonu itibarıyla istasyon sayımızı 1661’e çıkaracağız. Gelecek yıl itibarıyla her iki markamızda da 1740 istasyona ulaşmayı hedefliyoruz. Böylece, 2020’deki pazar payımızın yüzde 19,5 seviyesine çıkacağını öngörüyoruz. 2020’de akaryakıt sektöründe de yüzde 1,5’lik büyüme gerçekleşmesini bekliyoruz. Benzin ve motorin için 33 milyon metreküplük pazar büyüklüğünden bahsediyoruz. Fiyatlar ve kur aynı kalırsa, akaryakıt sektörünün ekonomik büyüklüğünün 200 milyar lirayı aşacağını öngörüyoruz.”