Yurtdışından satın alınan ürünler için ne kadar vergi ödeyeceğiz?

Gümrük Kanununun bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Elektronik ticaret kapsamında kargoyla gönderilen ve bedeli 22 euroyu aşmayan ürünlere tanınan vergi muafiyeti kaldırıldı.

Söz konusu karar ile birlikte Amazon ve Aliexpress gibi yurtdışı merkezli çevrimiçi alışveriş platformlarından düzenli olarak alışveriş yapan kullanıcıların satın aldıkları ürünler için ne kadar vergi ödeyecekleri merak konusu oldu.

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İşte yurtdışından satın alınan ürünler için ödenecek vergi oranı...

<img src=https://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2019/05/16/160520191600395639774_3.jpg>

Ürün fiyatı: 22 euro

TL karşılığı: 148 TL

Gümrük vergisi (yüzde 20): 29.6 TL

KDV (yüzde 18): 32 TL

ÖTV (yüzde20): 42 TL

Toplam: 251.6 TL

(NTV)