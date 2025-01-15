İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2025 Çarşamba / 16 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4889
  • EURO
    36,6012
  • ALTIN
    3063.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Yurtdışından yoğun sipariş! ASELSAN yeni merkezinde üretime başladı
Ekonomi

Yurtdışından yoğun sipariş! ASELSAN yeni merkezinde üretime başladı

AESA tabanlı radar teknolojilerinde yurtdışından yoğun sipariş alan ASELSAN, hayata geçirdiği Radar Entegrasyon Merkezinde üretime başladı.

AA15 Ocak 2025 Çarşamba 11:00 - Güncelleme:
Yurtdışından yoğun sipariş! ASELSAN yeni merkezinde üretime başladı
ABONE OL

Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) yapılan açıklamada, ASELSAN'ın, tasarım, test ve seri üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarını sürdürdüğü belirtildi.

ASELSAN'ın son yıllarda AESA tabanlı radar teknolojilerinde çok önemli bir mesafe katettiği belirtilen açıklamada, şirketin dünyanın önde gelen radar tasarım ve üretim merkezlerinden biri haline geldiği vurguladı.

Bu doğrultuda da özellikle yurt dışı siparişlerde ciddi ivme yakalandığı belirtilen açıklama şu ifadelere yer verildi:

"ASELSAN, bu talep artışını karşılamak amacıyla 50 milyon ABD doları yatırımla hayata geçirdiği Radar Entegrasyon Merkezi'ni bu yıl başında devreye almış, önemli bir kapasite ve verimlilik artışı sağlamıştır. Ayrıca, planlı siparişler ve büyüme hedefleri doğrultusunda, şirketin mevcut radar üretim kapasitesini 3 katına çıkaracak olan ilave bir tesisin yapımına da bu yıl itibarıyla başlanmıştır. Toplam 73 bin metrekare kapalı alana sahip olacak bu tesisin 2027 sonunda tamamlanması hedeflenmektedir."

TB2 şimdi daha farklı! Savaş uçağı olmayan ülkeler için umut olacak

ASELSAN'dan 210,1 milyon avroluk sözleşme

Türkiye'nin süper silahı akıllarını aldı! Çelik Kubbe ile birleşince devasa bir güç olacaklar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.