  • Yürürlüğe girdi! İkinci el araç satışına yeni düzenleme
Ekonomi

Yürürlüğe girdi! İkinci el araç satışına yeni düzenleme

Motorlu kara taşıtı ticaretinde yetki belgesi için aranan eğitim şartı değiştirildi, belge için ilköğretim mezunu olmak yeterli sayılacak. Düzenleme Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

MEHMET SELVİTOP29 Nisan 2026 Çarşamba 08:02 - Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti" ve "Taşınmaz Ticareti" yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair düzenlemeler, 29 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemelerle birlikte hem araç hem de taşınmaz ticaretinde yetki belgesi süreçleri, başvuru şartları ve ödeme sistemlerine ilişkin önemli değişiklikler getirildi.

Yapılan değişiklikle birlikte, işletmelerin yetki belgelerinde yer alan bilgilerde değişiklik olması durumunda "tadil" işlemi yapılması zorunlu hale getirildi. Ticaret unvanı veya işletme adı değişikliklerinde ise belge yenileme şartı getirildi. Başvuruların belirli süreler içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapılması ve il müdürlüklerince kısa sürede sonuçlandırılması öngörüldü.

Motorlu kara taşıtı ticaretinde yetki belgesi için aranan eğitim şartı da güncellendi. Daha önce "lise mezunu olma" şartı aranırken, yeni düzenleme ile bu şart "ilköğretim mezunu olma" seviyesine çekildi.

Yönetmelikteki, yetki belgesi alma şartları arasındaki lise mezunu olma zorunluluğu, ilkokul olarak değiştirildi.

