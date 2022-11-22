Yusufeli Barajı açıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji sıkıntısı olsa burası 1,5 yıl enerji temin eder

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri, Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Bugün Cumhuriyet tarihinin en gurur verici eserlerinden Yusufeli'nin yanında bağlantı yolları ve tünelleriyle yeni yerleşim bölgesinin açılış töreni vesilesiyle sizlerle birlikteyiz.

* Barajımızın, yollarımızın ve yerleşim yerlerimizin, ülkemize ve Yusufelili kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

* Yusufeli halkına fedakarlığı için şükranlarımı sunuyorum.

* Yeni Yusufeli eskisinin iki katı büyüklüğüne sahiptir.

* Yusufeli Barajı ve HES 100 katlı bir gökdelene denktir.

* Bünyesinde 39 tüneli, ve 21 köprüsüyle 110 kilometre yol yapılmıştır. Bundan 20 yıl önce, Türkiye'nin toplam tünel uzunluğu 50 kilometreyken biz sadece Yusufeli'nde köy yollarındakilerle birlikte 62 kilometre tünel inşa ettik.

* Allah göstermesin bir enerji sıkıntısı yaşasak, sadece burası 1,5 yıl enerjiyi temin eder.

* Yusufeli Barajı ve HES, 275 metre yüksekliğiyle ülkemizde ilk, dünyada ise kendi sınıfında beşinci sırada yer almaktadır.

* Yusufelili kardeşlerimiz bu eserin ülkemize kazandırılması için doğdukları büyüdükleri evlerini iş yerlerini geçmişlerini geride bıraktılar.

* 34 milyarlık yatırımla bu hizmeti Artvin'e kazandırdık.

* Yusufeli Barajının enerji üretim kapasitesi 2,5 milyon konutun veya 750 bin Togg otomobilinin enerji ihtiyacını karşılayacak düzeydedir.

* Önümüzdeki sene toplam tünel uzunluğu 720 km olacak.

* Baraj 2,5 milyon konutun enerji ihtiyacını karşılayacak.

* Yusufeli Barajı'nda üretilecek yıllık 1 milyar 900 milyon kilovatsaat enerji, ekonomimize senelik 5 milyar liralık katma değer temin edecektir.

* Bölgesel liderliği aşıp küresel güç olduk.

* Türkiye artık küresel dalgalanmalar karşısında güçlü duruş sergileyecek altyapıya sahip.

* Dünyanın gündeminde krizlerin ve siyasi sorunlar varken biz ise ihracatı, enerjiyi, turizmi konuşuyoruz.

* Birileri sürekli enerjimizi ve vaktimizi heba etmeye çalışsa da Türkiye küresel düzeyde söz sahibi konuma gelmiştir.

* Dünyanın gündeminde krizler ve siyasi sorunlar varken biz ise ihracatı, enerjiyi, turizmi konuşuyoruz.

* Artık bölgesinde sözü dinlenen, dünyada itibar sahibi bir Türkiye var. Türkiye Yüzyılı'nın yolunu tümüyle açmış olacağız.

* İstanbul'da aralarında çocukların da bulunduğu 6 masumun hayatına mal olan alçak saldırıya cevabımızı Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü hedeflerini yerle yeksan ederek verdik.

* Hep beraber yeni bir dönemin kapılarını aralamanın eşiğindeyiz.

Karkamış'taki terör saldırısı



* Teröristlerin kimliğini, yerini, sicilini biliyoruz. Teröristleri kimlerin himaye ettiğini, silahlandırdığını, cesaretlendirdiğini de çok iyi biliyoruz. Türkiye'yi oyalayanlar için yolun sonu gelmiştir. 4 yaşında şehidimiz, 22 yaşında öğretmenimiz, bu kardeşlerimizin dökülen tek damla kanı dahi boşa gitmeyecek.

* Türkiye'yi harf oyunlarıyla, terör örgütünün ismini değiştirerek, yanlarında askerlerine görüntü verdirerek oyalayacaklarını sananlar için yolun sonu geldi.

Pençe-Kılıç Harekatı

* Ülkemizin güvenliği nereden başlarsa oraya kadar gideriz.

Kara harekatı mesajı

* Birkaç gündür uçağımızla, topumuzla, SİHA'mızla teröristlerin tepesindeyiz. İnşallah en kısa sürede hepsinin kökünü kazıyacağız.

* En kısa sürede tankımızla hepsinin kökünü kazıyacağız.

* Sınırlarımıza, vatandaşlarımıza saldırıların devam ettiği yerlerde güvenlik çizgisini olması gereken yere çekmemize kimse mani de olamaz karşı da çıkamaz.