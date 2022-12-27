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Ekonomi

Yusufeli Barajı ve HES'de sular yükselmeye devam ediyor

Artvin'de su tutulmaya başlayan Yusufeli Barajı ve HES'de sular yükselmeye devam ediyor. Su seviyesi 54.20 metreyi bulurken, depolanan su miktarı 32,5 milyon metreküp seviyesine ulaştı.

IHA27 Aralık 2022 Salı 09:15 - Güncelleme:
Yusufeli Barajı ve HES'de sular yükselmeye devam ediyor
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, 22 Kasım tarihinde su tutmaya başladı. Baraj kapakları kapanmasıyla, gövde de biriken su seviyesi 54.20 seviyesini buldu.

Karayolları başta olmak üzere, baraja yakın köylerdeki evler ve mahalleler bir bir sular altında kalıyor.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğü de sosyal medya hesaplarından baraj inşası ile su tutma görüntüleri paylaştı.

Yapılan açıklamada, " 22 Kasım 2022 tarihinde su tutulan Yusufeli Barajında su seviyesi 54,20 metreye, depolanan su miktarı 32,5 milyon metreküp seviyesine ulaşmıştır. Irmakyanı (Yukarı Kolik) Köyü ve Yeniköy Köyü sular altında kalmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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