İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2023 Pazartesi / 4 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4175
  • EURO
    21,4139
  • ALTIN
    1239.41
  • BIST100
    5052.32
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 119 metre oldu
Ekonomi

Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 119 metre oldu

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanarak 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) su yüksekliğinin 119,06 metreye ulaştığı bildirildi.

AA24 Nisan 2023 Pazartesi 12:26 - Güncelleme:
Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 119 metre oldu
ABONE OL

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yusufeli Barajı'ndaki su tutma işleminin kontrollü devam ettiği belirtildi.

Barajda, 24 Nisan itibarıyla su seviyesinin 622,56 kotunda, su yüksekliğinin 119,06 metre, depolanan su miktarının ise 328,03 milyon metreküpe ulaştığı aktarılan açıklamada, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı konumundaki Yusufeli Barajı ve HES'in yıllık enerji üretim kapasitesinin 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olduğu kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.