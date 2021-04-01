İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Nisan 2021 Perşembe / 19 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1881
  • EURO
    9,6521
  • ALTIN
    451.062
  • BIST100
    1414.75
Ekonomi

Yusufeli Barajı'nda sona gelindi

Artvin'de Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES inşaatında gövde yüksekliği 275 metreye ulaştı.

AA01 Nisan 2021 Perşembe 11:59 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 11:59
ABONE OL

DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar Hidroelektrik Santraller Daire Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yapımı tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile dünyanın 3'üncü, Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı inşaatının güncel fotoğraflarına yer verildi.

Yusufeli Barajı'nda gövde beton döküm çalışmasının devam ettiği kaydedilen paylaşımda, 4 milyon metreküp beton dökülmesi planlanan barajın gövde inşaatında 3 milyon 953 bin 655 metreküp betonun döküldüğü ve gövde yüksekliğinin 275 metreye ulaştığı bildirildi.

Toplam kurulu gücü 558 megavat, yıllık üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak Yusufeli Barajı ve HES'in ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlaması planlanıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.