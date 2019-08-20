Yusufeli Barajı’nın yüzde 70’i bitti

Türkiye’nin prestijli projeleri arasında yer alan, tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES’te yüzde 70 fiziki gerçekleşme sağlandı. Yusufeli Barajı, 275 metre yüksekliğiyle Eyfel Kulesi’nden 25 metre kısa, baraj gövdesi 100 katlı bir gökdelen yüksekliğinde olacak. DSİ 26. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye’nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES’in inşasına 21 Aralık 2012’de başlandı. Artvin’in 70 kilometre güney batısında, Yusufeli ilçesine 8 kilometre mesafede Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen barajın temel atma töreni ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde video konferans yöntemiyle katılımıyla 26 Şubat 2013’te gerçekleştirildi. Yüklenici firmanın LİMAK İnşaat AŞ olduğu barajda yürütülen çalışmalar kapsamında, şantiye içi ulaşım yolları 10 Şubat 2015’te tamamlandı. Baraj gövdesi kret üstü kazıları 20 Haziran 2014’te başlayıp 15 Eylül 2015’te tamamlanırken, 2 Temmuz 2015’te başlanan baraj gövdesi kret altı kazıları ise 22 Haziran 2018’de bitirildi.

2021’DE AÇILACAK

Bunlara ek olarak enerji yapıları ulaşım tünelleri, kırma eleme tesisi ile kablolu vinç hattı kurulumu, su alma yapısı girişi, santral binası ve transformatör salonu tavan kemer betonları ile santral binası, enerji yapılarında beton kaplamaları işlemleri ise devam ediyor. 11 Temmuz 2018’de başlanan 4 milyon metreküplük baraj gövde betonunun 1 milyon 510 bin metreküpü döküldü. 275 metre olacak baraj gövde yüksekliğinde 124 metreye ulaşıldı. Yusufeli Barajı ve HES projesinde yüzde 70 fiziki gerçekleşme sağlanırken elektromekanik teçhizat çalışmaları, baraj inşaatıyla koordineli devam ediyor. Yusufeli Barajı ve HES’in, Haziran 2021’de devreye girmesi planlanıyor.

Baraj kapsamında kara yolları standartlarına uygun 54.86 kilometre uzunluğunda 39 tünel, 4.89 kilometrelik, 4’ü özel tasarım viyadük olmak üzere 20 köprü, toplamda 67.1 kilometrelik yeni devlet yolu ile buna bağlı köy yolları yapılacak. 29 Nisan 2016’da başlanan kara yolu çalışmaları ise baraj iş bitim tarihine yetiştirilecek.