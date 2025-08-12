Yusufeli'nde 1 milyar 827 milyon kilovatsaatlik elektrik üretildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli HES, 275 metrelik gövde yüksekliğiyle beton kemer barajlar kategorisinde Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek, dünyanın ise beşinci yüksek barajı olarak öne çıkıyor.

İki yıl önce devreye alınan Yusufeli HES, yılda yaklaşık 1827 gigavatsaat elektrik üretiyor. Bu üretim miktarıyla yaklaşık 650 bin konut ve 2,5 milyon kişinin yıllık elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Tesisin bu üretim kapasitesi aynı zamanda Türkiye'nin toplam hidroelektrik üretiminin yüzde 2,5'ine denk geliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da X hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Türkiye'nin son 15 yılda yenilenebilir enerji alanında sessiz bir devrim gerçekleştirdiğini ve bu dönüşümde, hidroelektrik santrallerin temel rol üstlendiğini ifade etti.

Paylaşımda, Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 60'ının yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğu, bu oranın neredeyse yarısının ise yaklaşık 33 bin megavatlık kapasiteyle hidroelektrik santrallere ait olduğu bilgisi yer aldı.

Bakan Bayraktar, Yusufeli HES'in Türkiye'nin yenilenebilir enerji dönüşümündeki kararlılığının simge yapılarından biri olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Yenilenebilir enerji kurulu gücümüzde en büyük paya sahip hidroelektrik santrallerimizle, yerli ve sürdürülebilir bir enerji altyapısı inşa ediyoruz. Kendi kaynaklarımızdan aldığımız güçle dışa bağımlılığımızı azaltıyor, arz güvenliğimizi sağlıyor, 2053 net sıfır emisyon hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Enerjide Tam Bağımsız Türkiye yolunda kendi gücümüze güveniyoruz."