Yüzde 100 yerli üretim küçük ölçekli rüzgar türbinleri ihtiyaç alanlarında 5 saatte kurulabiliyor

Elektrik enerjisine ihtiyaç, bu sektördeki teknolojik gelişimlerin önünü açarken, yenilikçi iş modelleri enerji ihtiyacının daha kolay karşılanmasına yardımcı oluyor.

Küçük ölçekli rüzgar türbinleri, jeneratör ihtiyacı olan telekomünikasyon baz istasyonları, otoyollar, üretim tesisleri, hastaneler, tarım sulama alanları, savunma sanayii tesisleri, müstakil evlerin çatıları ya da bahçe ile birlikte bina cephelerine uygulanabiliyor.

Rüzgar türbini üreticisi Tumurly Technology System Üst Yönetici (CEO) Furkan Yazıcı, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yüzde 100 yerlilikle üretilen bu türbinlerin mevcut durumda yıllık 2 binin üzerinde üretildiğini, 6 kıtada 42 ülkeye ihracatını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ürünlerde TÜBİTAK Ar-Ge desteğinin bulunduğunu dile getiren Yazıcı, "Merkezimiz İstanbul'da, üretimimiz de İstanbul fabrikamızda gerçekleşiyor. İTÜ ARI Teknokent'te de yazılımlar, ARGE ve uzaktan izleme sistemleri geliştiriyoruz. İTÜ ARI Teknokent Tumurly'nin yüzde 2 hissedarı aynı zamanda. Biz şirket olarak taşınabilir, modüler, küçük ölçekli rüzgar türbini teknolojilerine odaklandık ve yüzde 100 yerli olarak ülkemizde bu ürünlerin üretimini yapıyoruz. Hedef kitlemiz içinde halihazırda güneş sistemi kullanan müşteriler de mevcut. Küçük ölçekli rüzgar türbinlerimizi mevcut güneş enerji sistemlerine entegre edip, hibrid olarak da kullandırmak istiyoruz. Güneşten elektrik elde edilemediği durumlarda ve özellikle gece saatlerinde rüzgar enerjisi ile elektrik ihtiyacının karşılanmasına destek olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

- ÜRÜN GELİŞTİRME VE AR-GE DEVAM EDİYOR

Yazıcı, küçük ölçekli bu türbinlerin eş kapasitedeki güneş santraline göre yılda 4-5 katı daha dazla elektrik üretebildiğine işaret ederek, türbinlerin 7/24 ana unsur olarak elektrik üretebildiğini anlattı.

Türbinlerin elektrik üretmesi için en az 3,5 metre/saniye hıza ihtiyacı bulunduğunu aktaran Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hızdan sonra aşırı rüzgarlı olması durumunda geliştirdiğimiz otomatik frenleme ve koruma sistemleri devreye giriyor. Uzaktan izleme sistemi ile türbin çalışmalarını istediğimiz zamanlarda izleyebiliyor ve kontrol edebiliyoruz. Kanat mukavemet ve kalitesi uluslararası kalite unsurları ile desteklenmiş bulunuyor. Bu teknolojiyi isteyen müşterimizin binasını öncelikle uydu ve benzer uygulamalar yardımıyla inceliyoruz. Geçmiş yıllardaki rüzgar ölçümlerini yine uygulamalar yardımıyla hesaplıyoruz. Daha sonra türbin kurulumu maksimum 5 saatte yapılabiliyor. Ürünlerimizin dağıtımı ve uygulaması konularında bayilerimiz ve distribütörlerimiz ile çalışıyoruz."

Yenilenebilir enerji kaynaklarının aktif olarak kullanılması ve benimsenmesi amacıyla Tumurly Academy'i kurduklarını ifade eden Yazıcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yerli üretim ile rüzgar türbinlerimizi maliyet etkin fiyatlarla kullanıcılar ile buluşturuyoruz. Bu sistemler şebeke bağlantılı on-grid ya da off-grid olarak şebekeye bağlanmadan kullanılabiliyor. Yerli üretim ile rüzgar türbinlerimizi maliyet etkin fiyatlarla kullanıcılar ile buluşturuyoruz. Bu sistemler şebeke bağlantılı on-grid ya da off-grid olarak şebekeye bağlanmadan kullanılabiliyor. 1 kilovat kapasiteli rüzgar türbini maliyetinin yaklaşık 1000 dolar. Evlerin elektrik ihtiyacı 3-10 kilovat arasında değişiyor ve maliyet yaklaşık 4-5 yılda kendini amorti ediyor. Öz tüketim amaçlı olan küçük ölçekli rüzgar türbinlerinin bağlantıları kolaylıkla sağlanabilirken, rüzgar türbininin şebekeye ya da depolamaya bağlı olması durumunda yasal sürecini biz takip ediyoruz. 10 kilovat altındaki rüzgar türbini kolaylıkla kurulabiliyor. Ürün geliştirme ve Ar-Ge çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor."