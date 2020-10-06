Yüzde 20 indirim sonrası TOKİ borcu hesaplama! TOKİ borcu nasıl hesaplanır?

06 Ekim 2020 Salı 11:51 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 11:51

TOKİ konutları geri ödeme planlarına göre toplam borç aylık taksitler halinde ödeniyor. Dönem dönem yapılan yüzde 20 indirim sonrası birçok vatandaş borcunu kapatıp evinin tapusunu alıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu kapsamda yeni bir indirim kampanyası düzenleyecek. Peki TOKİ borcu nasıl hesaplanır? Yüzde 20 indirim sonrası TOKİ borcu hesaplama hakkında detaylar..

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’ndan açılan konut kredilerinin kullanım ve geri ödemeleri kapsamında borçlarının tamamını kapatmak suretiyle yüzde 20 indirim uygulanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) ev sahibi olanlara yönelik yeni indirim kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kurum, paylaşımında şunları kaydetti:

"TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 21 Ekim'de başlayacak kampanyamız 19 Kasım'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun."

TOKİ'DEN YÜZDE 20 İNDİRİM

Buna göre evlerini TOKİ dairelerinden kura ile almış olan vatandaşların borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim uygulanacak. Bu haber sonrası TOKİ'den konut alan vatandaşlar borçlarını tamamen kapatmaları durumunda ne kadar ödeme yapacaklarını araştırmaya başladı. Yüzde 20 indirim sonrası TOKİ borcu hesaplama ile ilgili örnekler aşağıdaki gibidir.

TOKİ BORCU NASIL HESAPLANIR?

TOKİ'den ev alan vatandaşlar için yüzde 20 indirim uygulanacak süreç Ekim ayının 21'inde başlatılacak ve böylece TOKİ'den alınan 200 bin TL'lik bir ev 160 bin TL'ye düşerken 300 bin TL'lik bir TOKİ dairesinin bedeli 240 bin TL'ye inmiş olacak. Borç bakiyesi 118 binin altında kalanlar ise 100 bin TL'nin altında bir rakam ile borçlarını kapatmış olacaklar.

YÜZDE 20 İNDİRİM SONRASI TOKİ BORCU HESAPLAMA

Buna göre TOKİ'ye 100 bin TL borcu olan bir vatandaş 80 bin TL ödeyerek TOKİ dairesinin tapusunu alabilecek. Aynı oranla yapılacak diğer hesaplamalar şöyle;

TOKİ'ye 200 bin TL borcu olan bir vatandaşın tapuyu üzerine alması için ödeyeceği miktar 160 bin TL olacak.

TOKİ'ye 300 bin TL borcu olan bir müşterinin ödeyeceği miktar 240 bin TL

TOKİ dairesi için 400 bin TL borcu kalan bir vatandaş ise 320 bin TL'ye borcunu sıfırlayıp tapusunu edinebilecek.

Bu doğrultuda 80 bin TL gibi bir miktarın %20’si hesaplanmak isteniyor ise 80 sayısı ile 20 sayısı çarpılır ve daha sonra yüze bölünür. Çıkan sonuç, yüzde 20 indirim sonrası ödeyeceğiniz borç miktarıdır.

GÜNCEL TOKİ BORCU HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ