Yüzde 20'si tamamlandı: İstanbul-Edirne arası 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşecek

IHA 06 Ekim 2020 Salı 09:57 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 09:57

Çalışmaları hız kesmeden devam eden Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı Projesi’nin fiziki olarak yüzde 20’si tamamlandı. Projenin bitiminde, İstanbul-Edirne arası seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşecek ve Londra’dan Pekin’e uzanan Demir İpek Yolu’nun önemli bir parçası olacak.

ÇEVREYE DUYARLILIK ÜST DÜZEYDE TUTULUYOR

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı Projesi, Avrasya Stratejik Altyapı Projeleri Liderlik Forumu’nda "Finans ve Fonlama" alanında 2019 Yılı İlham Veren Proje Ödülü’ne layık görüldü. Çalışmalarda çevreye duyarlılık en üst düzeyde tutuluyor. Çevre Yönetim Planı çerçevesinde inşaat başlamadan önce gürültü, titreşim, yüzey suyu kalitesi, toz ölçümü yapılıyor ve gerekli önlemler alınarak, işlemler gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında kullanılacak demir yolu araçlarının elektrik enerjisi ile çalışmaları sayesinde de karbon salım değerinin oldukça düşük tutulması amaçlanıyor. Ayrıca, saha personeline de düzenli çevre eğitimleri veriliyor.

EN BÜYÜK HİBE PROJESİ

Sözleşme bedeli 530 milyon Euro olan tutarın 275 milyon Eurosu Avrupa Birliği hibe fonlarından sağlanacak. En büyük hibe projesi olma özelliğini de taşıyan proje, Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 2023 yılında yapımının tamamlanması hedefleniyor. Halkalı-Kapıkule Demir Yolu hattının diğer kesimi olan 76 kilometrelik Halkalı-Çerkezköy kesimi için ise ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın diğer yatırımlarında olduğu gibi bu proje de başladığı ilk günden itibaren bulunduğu bölgede istihdam kapısı açtı. Bu aşamada yaklaşık 2 bin kişi proje kapsamında istihdam ediliyor. İlerleyen sürede bu sayının 3 bin 500-4 bine ulaşması bekleniyor.

DEMİR YOLUNDA SAATTE 200 KİLOMETRELİK HIZLA SEYAHAT EDİLEBİLECEK

Proje bitiminde Halkalı-Kapıkule arası trenle seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi 6.5 saatten 2 saat 20 dakikaya düşecek. Proje ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illeri hızlı tren ağına bağlanırken, Halkalı-Kapıkule demir yolu hattıyla Londra’dan Pekin’e uzanan Demir İpek Yolu’nun önemli bir parçası tamamlanmış olacak. Hat tamamlandığında Türkiye ve Trans Avrupa ağlarını yüksek kalitede birbirlerine bağlayacak. Bölgede üretilen sanayi ürünlerinin ihracat imkanları artırılıp, imalat sanayine gerekli ham maddenin taşınması sırasında oluşacak lojistik maliyetler azalacak. Mevcut durumda 1.53 milyon ton yük taşınırken bu rakamın yıllık 9.6 milyon tona yükselmesi, yıllık ortalama 600 bin yolcu sayısının 3.4 milyona çıkarılması hedefleniyor. Bölgedeki kara ulaşım yoğunluğu azalarak demir yolu ulaşımı artacak, dolayısıyla kazalar ve hava kirliliği azalmış olacak.