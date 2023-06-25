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Ekonomi

Yüzde 50'sini devlet hibe edecek! Dev projenin detayları belli oldu

Deprem bölgesinin yeniden şahlanışını hızlandıracak projenin detayları belli oldu. TOKİ rezerv alanı dışında vatandaşa yıkılan evinin yerinde konut yapılması izni verilecek. Zemin etütleri sağlam çıkarsa maliklerin ortak kararıyla inşaat başlayacak. Ev en fazla 5 katlı olabilecek. Arsa müsaitse yatay genişlemeye izin verilecek. Yerinde dönüşümün yüzde 50'sini devlet hibe edecek.

Sabah25 Haziran 2023 Pazar 07:23 - Güncelleme:
Yüzde 50'sini devlet hibe edecek! Dev projenin detayları belli oldu
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Depremden zarar gören 11 ilin hızla ayağa kaldırılmasını, vatandaşların bir an önce evlerine kavuşmalarını sağlamak için gündeme gelen yerinde dönüşüm projesinin detayları ortaya çıkmaya başladı. İsteyen yıkılan evinin yerine yeniden ev yapabilecek. Devlet bunun için yüzde 40-50'si hibe uygun faizli ve vadeli kredi olanağı sağlayacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Kabine'de deprem bölgesindeki evlerin bir an önce tamamlanıp vatandaşlara teslimi ile ilgili yeni projeler tartışıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki yaptıkları hazırlıklar ile ilgili bilgi verdi. Özhaseki, yeni bir model üzerinde çalıştıklarını kamuoyu ile de paylaştı.

Üzerinde çalışılan modelin detayları ortaya çıkmaya başladı. İşte deprem bölgesinde yerinde dönüşümün projesinin detayları:

DEPREMZEDEYE İKİ SEÇENEK

Sabah'ın haberine göre; Depremde evi yıkılan vatandaşa iki seçenek sunulacak. TOKİ'nin rezerv alanlarına yapacağı deprem konutlarının yanı sıra vatandaşın yıkılan evinin bulunduğu yere de konut yapmasına izin verecek. Depremzede ya TOKİ ya da kendi arsasına yapılacak evle ilgili tercihte bulunacak.

ORTAK KARAR

Yıkılan evin yerine yeniden ev yapmak isteniyorsa, apartman malikleri ortak karar alacak. Karar sonrası gerekli başvurular yapılacak.

ZEMİNE BAKILACAK, EN FAZLA 5 KAT

Başvuru sonrası yıkılan binanın zemin etüdü yapılacak. Buranın zemininde sıvılaşma var mı, ne şiddette bir depreme dayanabilir, tespit edilecek. İnşaat yapılmasına uygun ise devletin de desteği ile yıkılan evin yerine 4- 5 katı geçmemek üzere yenisi yapılabilecek. Hiçbir şekilde bunun üzerinde bir yapılaşmaya izin verilmeyecek. Bu nedenle maliklerin aralarında anlaşması koşulu aranacak. Arsa müsaitse, yatay olarak bina genişletilecek. Tüm maliklerin ev sahibi olması sağlanacak.

YÜZDE 40-50 HİBE

Devlet, yerinde dönüşümde yapılacak evin maliyetinin yüzde 40 ya da 50'sini karşılayacak. Bu konuda son kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek. Kalan bölüm için uygun faiz ve vadeli kredi kullandırılacak.

DERE YATAKLARI VE FAY HATLARI YOK

Dere yatakları ya da fay hatlarına yakın yerlerde yerinde dönüşüm uygulanmayacak. Buralar yapılaşmaya tamamen kapalı olacak. Evi bu alanlarda olanlar TOKİ konutlarından alacak.

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