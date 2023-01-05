Yüzlerce canı Türkiye kurtardı: Türk bayrağıyla teşekkür ettiler

Her selde Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de pek çok kişi hayatını kaybediyor, halkı ölüm korkusu sarıyordu. Geçtiğimiz hafta da ülkede şiddetli bir sel oldu ama kimse ölmedi. Çünkü Türkiye'nin sel ve taşkınları önleme amaçlı yaptığı baraj devredeydi. Cibutililerin duygularına tercüman olan Bakan İlyas M. Dawaleh, Türk bayrağı paylaşımlı mesajıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

İnşa ettiği eserlerle Afrika'ya gönül köprüleri kuran Türkiye, Cibuti'de yüz binlerce insanın hayatını değiştirdi. Her yıl sel ve baskınlara onlarca canı kurban Cibuti'de Türkiye'nin inşa ettiği baraj sayesinde bu yıl hiç can kaybı yaşanmadı.

2 YILDA HİZMETE ALINDI

Düzensiz bir yağış rejimine sahip olan Doğu Afrika ülkesi Cibuti, sel ve baskınlara her yıl onlarca canı kurban veriyordu. Tarım alanları büyük zarar görüyor, binlerce insan da evsiz kalıyordu. Ülke nüfusunun yüzde 75'inin yaşadığı başkent Cibuti'de hayat aylarca felç oluyordu. Başkent yakınlarına bir baraj inşa ederek felaketleri önleme sözü veren ABD ve Fransa, vaadini yerine getirmedi. Felaketi önlemek Türkiye devreye girdi. Baraj yapılması için 2016 yılında anlaşma imzalandı. Ambouli Dostluk Barajı adı verilen barajın inşası, 2019 yılı sonlarına doğru hizmete alındı.

TÜRKİYE KURTARDI

Geçtiğimiz hafta Cibuti, yine geçmiş yıllarda olduğu gibi aşırı yağışa maruz kaldı. Bu kez su baskınları da can kaybı da yaşanmadı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Cibuti Ekonomi Bakanı Ilyas M. Dawaleh, sosyal medya üzerinden Türk bayrağını ekleyerek Türkiye'ye teşekkür etti. Dawaleh mesajında, "Her selde savunmasız kalan Cibuti, Türk kardeşlerimizin inşa ettiği baraj sayesinde felaketlerden kurtuldu" dedi.

ZORLU KOŞULLARA RAĞMEN

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan barajın inşasında görev alan Proje Müdürü Eyüp Can Balıbey, projenin büyük felaketleri önlediğini söyledi. Balıbey, "Daha önce hem Fransızlar hem Amerikalılar baraj yapma girişiminde bulundu. Ancak projelerini hayata geçirmediler. Türkiye, kısa bir süre içerisinde bölgenin zorlu koşullarına rağmen barajı bitirdi. Geçtiğimiz gün yaşanan selde ben de buradaydım. Halkın Türkiye'ye gösterdiği sevgi ve minnet gerçekten görülmeye değerdi" diye konuştu.

ERDOĞAN: BİZ YAPARIZ

Barajın aslı görevinin ülkeyi sel taşkınlarından korumak olduğuna dikkat çeken Balıbey şunları söyledi: "Bu baraj, taşkın sulardan korunma ve yeraltı sularını besleme amacıyla inşa edildi. Baraj, ülkenin yaklaşık %75'inin yaşadığı başken Cibuti'yi, sel taşkınlarından korumayı hedefliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Amerikalılar'la Fransızlar'ın projeyi yapamadığını öğrenince, 'Biz bu projeyi yaparız' dedi ve böylece baraj yapıldı."

16 MİLYON AVROYA YAPILDI

Proje Müdürü Eyüp Can Balıbey barajın inşa sürecini ve ayrıntıları şu sözlerle anlattı: "Ambouli Dostluk Barajı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi ve su alanında iş birliğinin geliştirmesi kapsamında yapıldı. Temelden 71 metre yükseklikte ve 16 milyon avro bedelle inşa edilen barajın, 24 Nisan 2017'de yer teslimi yapıldı ve kazı çalışmalarına başlandı. 2 Ağustos 2019 yılında projeyi bitirdik. Geçen sene de Cibuti hükümetine teslim ettik. Baraj, şu anda aktif bir şekilde görevini yapıyor."