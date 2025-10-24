Yüzyılın Konut Projesi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz için dönüm noktası olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de düzenlenen "Yüzyılın Konut Projesi Programı"nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bugün yeni umutlarla, yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızı heyecanlandıran yeni konut hamleleriyle güzel İstanbul'umuzdayız.

Türkiye'nin en büyük sosyal devlet projelerinden birini daha hayata geçirmeye başlayacak ve hep beraber 'Ev Sahibi Türkiye' diyeceğiz.

Bizim görevimiz milletimizin hayat standartını yükseltmektir.

Devletimizin imkanlarını aziz milletimiz için seferber ettik.

23 yıldır ihtiyaç duyduğu her an milletimizin yanında olduk. Kimseyi ayırmadan, dışlamadan 86 milyon vatandaşımıza hizmet götürdük.

Türkiye'yi bir uçtan diğer uca yepyeni yaşam alanlarıyla donattık. Şehirlerimizi, cadde ve sokaklarımızı iyileştirdik. Buralar, çamur, çukur, çöp ne haldeydi? Şimdi ne hale geldi.

Muhalefet sadece laf ve polemik üretirken biz, vatandaşımızın her türlü ihtiyacına hızlı ve etkin çözümler ürettik.

Muhalefetin en başarılı, en kabiliyetli yanı neydi? Çöp, çukur, çamur...

Ev sahibi olmak umuduyla kendilerine güvenen insanlarımızı mağdur ettiler. TOKİ'ye rakip olmak için çıktıkları yolda dolandırıcılıktan mahkemeye düştüler.

Millete 'bedava ev' sözü verenlerin sesi, soluğu çıkmazken biz geçen ay Malatya'da 304.000'nci konutumuzu hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik.

Bir ay sonra inşallah 350.000'nci yuvamızın anahtarlarını da aynı şekilde afetzede kardeşlerimize takdim edeceğiz. Yılbaşına kadar 453.000 afet konutunu depremzede vatandaşlarımıza sorunsuz teslim edeceğiz.

Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına hızlı ve etkin çözümler ürettik. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın prensibiyle devletimizin imkanlarını aziz milletimizin için seferber ettik.

On binlerce ailemizi yeni yuvalarıyla buluşturduk. Dar gelirli kardeşlerimizin yüzlerini güldürdük. Aynı şekilde afet bölgelerinde de çok büyük bir gayret ortaya koyduk.

Şehirlerimizi yeniden dizayn etmek, depreme dayanıklı evler inşa etmek bizim elimizde. Unutmayalım ki tedbir bizden takdir Allah'tandır.

Türkiye Yüzyılı'nda yüzyılın konut projesini hayata geçiriyor, 500 bin sosyal konut seferberliğimizi başlatıyoruz.

Projelerimizle 81 ilimizin tamamına toplam 500 bin konut yapacağız.

500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık. Her iki yakada toplam 100 bin konut inşa edeceğiz.

Üç ve daha fazla çocuğu olan ailelerimize yüzde 10'luk bir kontenjan tahsis ettik.

Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'ya 13 bin, Hatay ve Diyarbakır'a ise 12 bin yeni yuva kazandıracağız.

Şehitlerimizin kıymetli ailelerine, kahraman gazilerimize ve engelli kardeşlerimize yüzde 5 oranında ayrı bir kontenjan ayırdık.

Önceliğimiz henüz evi olmayan vatandaşlarımızadır. Tapuda eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olanlar başvuru yapamayacak.

Projeye başvuru yapmak isteyen deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için nüfus kayıt örneği veya 1 yıl ikamet şartı yeterli olacak.

"Kiralık konut uygulamamızı devreye alıyoruz. Şimdilik sadece İstanbulumuzda uygulanacak modelle TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz.

Konutlarımız bölgedeki rayicin yarı fiyatına kiralanacak ve kira sözleşmeleri 3 yılı kapsayacak.