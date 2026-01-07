İSTANBUL 18°C / 14°C
Ekonomi

Yüzyılın Konut Projesi kurası: Iğdır'da konutların hak sahipleri belli oldu

Iğdır'da, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 1200 konutun hak sahibi çekilen kurayla belirlendi.

AA7 Ocak 2026 Çarşamba 17:33 - Güncelleme:
Yüzyılın Konut Projesi kurası: Iğdır'da konutların hak sahipleri belli oldu
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Noter huzurunda düzenlenen kura töreninde asil ve yedek listeler tespit edildi.

Iğdır Valisi Ercan Turan, burada yaptığı konuşmada, özellikle son yıllarda artan konut ihtiyacına cevap vermek amacıyla hayata geçirilen TOKİ sosyal konut projelerinin güçlü sosyal devlet anlayışının en önemli yansımalarından biri olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yapılan konutlara da değinen Turan, "Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat 2023'te yaşanan, milletçe hepimizi derinden etkileyen büyük depremler sonrasında kısa süre içerisinde yüz binlerce konutun tamamlanarak vatandaşlarımıza teslim edilmesi devletimizin gücünü, kriz yönetim kabiliyetini ve vatandaş odaklı hizmet anlayışını bir kez daha ortaya koymuştur." dedi.

Kadim tarihi, stratejik konumu, kültürel zenginliği ile öne çıkan Iğdır'da, birlikte yaşama kültürünün, dayanışmanın ve kardeşliğin güçlü bir şekilde hissedildiğini vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Bizler de bu anlayışla vatandaşlarımızın en temel hakkı olan barınma ihtiyacını güvenli, sağlıklı ve modern konutlarda karşılamanın mutluluğunu hissediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un öncülüğünde yürütülen bu proje kapsamında Iğdır'ımızda hayata geçirilecek 1200 sosyal konut vatandaşlarımızın ihtiyaçları gözetilerek güvenli ve sürdürülebilir bir yaşam anlayışıyla inşa edilmiştir. Bu vesileyle projede emeği geçen tüm kamu ve kurum ve kuruluşlarına teşekkür ediyor. Bugün yapılacak kura çekiminin hak sahibi vatandaşlarımız ve şehrimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

