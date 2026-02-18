Yüzyılın Konut Projesi... Mersin'de hak sahipleri belli oldu

Mersin Kültür Merkezi'nde yapılan kura töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, törendeki konuşmasında, Türkiye'de 5,5 milyondan fazla yapı stokunun dönüşmesi gerektiğini söyledi.

Bundan dolayı Bakanlık olarak kentsel dönüşüm seferberliği başlattıklarını dile getiren Suver, "Bir aile dahi evsiz kalmayacak bu ülkede. Hedefimiz Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan bütün aileleri ev sahibi yapmak." dedi.

Suver, Türkiye Yüzyılı ideallerinin olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet'imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet kurulduktan sonra bir hedef koydu ve dedi ki: 'Biz millet olarak muasır medeniyetin önüne geçeceğiz, dünyanın en gelişmiş ülkesinde nasıl refah yaşanıyorsa bu ülkenin insanları da o refahı yaşamalı.' Bu vizyon 20. asırda kondu, Mustafa Kemal ve arkadaşları aramızdan ayrıldılar. 21. yüzyılda bu hedefi inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Cumhur İttifakı'nın desteğiyle gerçekleştireceğiz. Türkiye, dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girecektir. Bunda kararlıyız, azimliyiz."

Türkiye'nin, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından "yapılamaz" denileni yapıp afet bölgesindeki çalışmalarda büyük başarı gösterdiğini ifade eden Suver, "Yeter ki sizin dua ve destekleriniz, başımızda Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider olsun, Allah'ın izniyle her türlü sıkıntının üstesinden geleceğiz. İnşallah bugün kura çekilişimizi yapacağız, 8 bin 190 talihlimiz sevinecek. Kurada çıkmayanlar üzülmesin. Sayın Cumhurbaşkanı'mız işaret etti, 'Son aile konut sahibi oluncaya kadar biz bu işe devam edeceğiz.' Bu ülkede dünyaya gelen vatandaş kiracı olarak yaşamayacak, mal sahibi olarak yaşayacak." ifadelerini kullandı.

"68 BİN 103 VATANDAŞIMIZIN GEÇERLİ BAŞVURUSU OLMUŞTUR"

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkan Yardımcısı Osman Direnç de TOKİ'nin üretim gücü ile vatandaşların beklentilerini aynı yerde buluşturduklarını belirtti.

Yatay şehircilik anlayışını esas alan projeleri yaygınlaştırdıklarını vurgulayan Direnç, "Yüzyılın Konut Projesi"nin Mersin ayağına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kampanyaya Mersin merkezden ve diğer ilçelerden toplam 68 bin 103 vatandaşımızın geçerli başvurusu olmuştur. Bu başvurularda Mersin merkezde 5 bin, Aydıncık ilçesinde 40, Erdemli ilçesinde 500, Gülnar ilçesinde 100, Mut ilçesinde 750, Silifke ilçesinde 800, Tarsus ilçesinde ise 1000 konutun hak sahipleri belirlenecektir. Hak sahibi olacak vatandaşlarımıza şimdiden sağlık, huzur ve güven içinde mutlu bir şekilde oturacakları sıcak yuvaları inşa edeceğimizi söylemek isterim. Kurada ismi çıkmayan vatandaşlarımız da üzülmesin. Ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayana kadar TOKİ'nin projeleri devam edecektir."

Konuşmaların ardından dua edilen törende, 8 bin 190 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi.