Yüzyılın konut projesine yoğun ilgi! İşte 10 soruda tüm merak edilenler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı proje kapsamında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut arsası ve 50 bin iş yeri yapılacak.

Projenin ilk etabında yapımına başlanacak 250 bin sosyal konut, 2 yıl içinde tamamlanacak.

Başvurular "şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri", "en az yüzde 40 engelli vatandaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "diğer alıcı adayları" olmak üzere 5 kategoride kabul edilecek.

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, iş yerlerine ve konut arsalarına, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvurabilecek.

Başvuru için hane halkı gelirinin İstanbul için net 18 bin, diğer şehirlerde ise 16 bin liranın altında olması gerekecek. Hane halkı geliri başvurucunun kendisi, eşi ve velayetleri altındaki 18 yaş altı çocuklarının toplam geliri dikkate alınarak hesaplanacak.

AA, genel başvuru şartları haricinde başvuru koşullarına uygunluk için merak edilenleri 10 soruda derledi.

1- Eşim 5 sene önce TOKİ'ye başvurdu ve ev alma hakkı kazandı. Sonra borcumuzu ödeyemediğimiz için evi TOKİ'ye devrettik. Bu kampanyaya başvuru hakkım var mı?

Daha önce TOKİ'nin kampanyalarından ev hakkı kazanıldığı için, satılsa ve devredilse dahi, bu sosyal konut projesine başvurulamıyor.

2- Annem, babam, ağabeyimle 4 kişilik bir aileyiz ve gelirimiz 16 bin liranın üstü. Ağabeyim ve ben 18 yaşın üstündeyiz. İkimiz de ayrı ayrı başvuru yapabilir miyiz?

Hane halkı başvuru sahibinin kendisini, evli ise eşini ve velayeti altındaki çocukları kapsamaktadır. 18 yaşını dolduranlar bağımsız birey olmaları nedeniyle diğer şartları taşımaları halinde kendi adlarına başvuru yapabilirler.

3- Eşim ve benim gelirim 16 bin liranın altında kalıyor. Eşim sosyal konuta, ben konut arsasına başvuru yapabilir miyim?

Konut arsası, vatandaşların kendi konutlarını istedikleri gibi yapabilmeleri için planlanmış bir proje olduğundan konuta başvurudan bir farkı olmamaktadır. Bir haneden ancak bir konut başvurusu yapılabilir. Ya konuta ya da konut arsasına başvuru yapılabilir.

4- Biri engelli 13 yaşında bir oğlum var. Oğlumuzun engel durumu yüzde 40. Kendi adımıza çocuğumuzun engel durumunu belgeleyerek, engelli kategorisinden başvuru yapabilir miyiz?

Çocuğunun engel durumuna ilişkin belge ile ebeveynler kendi adına sosyal konut başvurusu yapabilir.

5- Memur maaşlarına yılda iki kez zam yapılıyor. Konut taksitlerine de yılda iki defa zam mı olacak? Sosyal konutta taksitler 240 ay sabit fiyat mı olacak?

Hak sahiplerine konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak. Taksit ödemeleri sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak "idarece" tespit edilen oranda artırılacak. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre belirlenecek. Geçen yıl TOKİ'nin konutlarında memur maaş zammı oranında taksitlere zam yapmadığının hatırlanması gerekmektedir. İdare'nin kararı burada geçerli olmaktadır.

6- 18 yaşında üniversitede okuyan çocuğum var ve geliri yok. Onun adına ben başvuru yapabiliyor muyum?

Hane halkı geliri 16 bin liranın altında olsa dahi çocuğun, 18 yaşında olduğu için kendisinin başvuru yapması gerekiyor.

7- Memlekette babamdan kalma küçük bir arsam var. Bu, sosyal konuta başvuru yapmama engel mi?

Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine ülke sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının ve arsa üzerinde mesken kaydının olmaması gerekiyor. Arsa üzerinde mesken kaydı olmayanlar sosyal konuta başvurabilir.

8 - Eşimden ayrıyım, iki çocuğum var ve ev kirası ödemekte zorlandığım için babamın yanında yaşıyorum. Hane halkı geliri hesaplanırken babamın ve benim gelirlerimiz birlikte mi değerlendiriliyor? Babam ve ben ayrı ayrı sosyal konuta başvurabilir miyiz?

Hane halkı geliri, eşlerin ve velayeti altındaki çocukların toplam gelirini ifade etmektedir. Dolayısıyla bu durumdakiler ayrı ayrı başvurabilir.

9- Babam malulen emekliyken vefat etti ve maaş hakkı anneme geçti. TOKİ'den daha önce ev almayan ve halen evi bulunmayan annem sosyal konuta başvurabilir mi?

Emekliler, Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları emekli olduklarını gösteren belgeyle başvuru yapabilir. Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşinin de başvuru hakkı bulunuyor.

10- Genç kategorisine "14 Eylül 1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir." ifadesi başvuru şartlarında bulunuyor. Ben 14 Eylül 1992 doğumluyum başvuru yapabilir miyim?

14 Eylül 1992 tarihi ve sonrasında doğan gençler sosyal konuta başvuru yapabilirler.