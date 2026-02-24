İSTANBUL 14°C / 6°C
  • Z kuşağının yüzde 92'si bilemedi! Arabanın bu özelliğini tanıyamadılar
Ekonomi

Z kuşağının yüzde 92'si bilemedi! Arabanın bu özelliğini tanıyamadılar

Otomotiv teknolojisindeki baş döndürücü gelişmeler, bir zamanlar araçların vazgeçilmez parçaları olan pek çok donanımı bugün neredeyse tarihe karıştırdı. İngiltere'de yapılan dikkat çekici bir anket ise, sürücülerin artık hatırlamakta bile zorlandığı bu ekipmanları yeniden gündeme taşıdı.

24 Şubat 2026 Salı 17:40
Z kuşağının yüzde 92'si bilemedi! Arabanın bu özelliğini tanıyamadılar
Dokunmatik multimedya panellerinden gizlenmiş kapı kollarına kadar bugün yeni otomobiller ileri teknolojiyle şekillenen donanımlarla üretiliyor. İngiliz çevrimiçi otomobil satış platformu Cazoo tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada ise geçmişte araçlarda yaygın olarak kullanılan donanımların ne kadarının bugün hatırlandığı ölçülmüş. Sonuçlar, teknolojik dönüşümün otomobil bilgisini de hızla değiştirdiğini ortaya koydu.

Bir dönem araçlarda yaygın olan retro özelliklerin sorulduğu ankete 2000 genç katılmış.

Ankete göre eski karbüratörlü motorlarda soğuk havalarda aracı çalıştırmayı kolaylaştıran jikle, katılımcıların büyük çoğunluğu tarafından tanınmadı. Katılımcıların yüzde 92'si jiklenin ne olduğunu bilemedi.

Bir dönem kış aylarında sürücüler için önemli bu mekanizma, modern araçlarda tamamen ortadan kalkmış durumda. Kaynaklara göre jikle, motor soğukken yakıt-hava karışımını zenginleştirerek ilk çalıştırmayı kolaylaştırıyordu. Ancak yanlış kullanıldığında motorun boğulmasına, fazla yakıt tüketimine ve performans düşüşüne yol açabiliyordu.

Ankete katılanların tanımakta zorlandığı diğer Retro otomobil özellikleri ise şöyle olmuş:

Jikle — %92'si ne olduğunu bilmiyor

T-bar / T-top (T tipi tavan) — %90

Manuel radyo anteni — %72

Küllük — %65

Araç içi çakmak — %59

Açılır-kapanır farlar — %50

Kasetçalar — %43

Manuel cam kolu — %39

Anahtarla çalıştırma sistemi — %38

El freni — %27

