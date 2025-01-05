Aralık ayı enflasyonunun yüzde 1.03 olarak gerçekleşmesi sonrası son 6 aylık enflasyon yüzde 15.75 oldu. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklileri için doğrudan ocak zam oranı anlamına geliyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri son 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Ancak görevdeki memurlar ile memur emeklileri için toplu sözleşmedeki zam oranları uygulanıyor. Görevdeki memurlar ile memur emeklilerinin ocak zammı için kamu görevlileri hakem kurulu kararı uyarınca uygulanan hükümler geçerli. Buna göre görevdeki memurlar ve memur emeklileri; yüzde 6 oranında zamma ilave olarak son altı aylık enflasyonun yüzde 10 olan bir önceki altı aylık dönemin yani temmuz zam oranını aşan kısmı kadar zam alacaklar. Dolayısıyla görevdeki memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında yüzde 4.2 puanlık bir zam farkı oluşuyor. Bu farkın giderilmesine yönelik beklentiler refah payı talebini doğuruyor.

TEMMUZDA FARK OLDU

Geçtiğimiz yıl ocak ve temmuz aylarındaki enflasyon ve zam oranlarına bakıldığında ocakta görevdeki memur ve memur emeklileri için yüzde 49.25, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise yüzde 37.57 oranın da zam oranı oluşmuştu. Ancak 7495 sayılı Kanunla tüm emekliler ve görevdeki memurlar için zam oranı yüzde 49.25'e yükseltilmişti. Temmuz ayında ise bu kez SSK ve BağKur emeklileri için yüzde 24.73, görevdeki memurlar ile memur emeklileri için ise yüzde 19.31 oranında zam ortaya çıkmıştı. Ancak bu kez memur ve memur emeklileri için 5 puanlık fark kapatılmamıştı. Şimdi görevdeki memur ve memur emeklileri 4.2 puanlık zam farkının kapatılmasını bekliyor. Bu çerçevede tüm emekliler ve görevdeki memurlar için zam oranının refah payı ile birlikte yüzde 20 ya da yüzde 25'e tamamlanması gündeme gelebilir.

EN DÜŞÜK EMEKLI AYLIĞI

Halihazırda emeklilere en düşük 12.500 TL ödeniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak maaşlarına yüzde 15.75'lik zam ise kök aylıklar üzerinden yapılacak. Bu nedenle 10.383 TL ve altında kök aylığı olan emekliler hiç zam alamama riskiyle karşı karşıya. Kök aylığı 10.384 TL olan bir emekli yüzde 15.75'lik zam sonrası 12.019 TL kök aylığa erişecek. Yüzde 4 ek ödeme tutarı olan 480.7 TL ile birlikte 12.500 TL ocak maaşı olacak ve hiç zam alamamış gibi gözükecek. Diğer yandan kök aylığı 12.020 TL'nin altında olan emekliler de zam alacak, ancak bu zam oranı yüzde 15.75'in altında kalacak. Bu nedenle 12.500 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığı rakamının mutlaka artırılması gerekiyor. En düşük emekli aylığı rakamının da 15.000 TL'ye yükseltilmesi söz konusu olabilir.

% 30 FARK GİDERİLMEZSE, KAMU İŞÇİSİNİN GÖZÜ EMEKLİLİKTE

Yıllık enflasyon rakamının ortaya çıkmasıyla 2024 emeklisi ile 2025 emeklisi arasındaki maaş farkı da neredeyse netleşmiş oldu. 2024 yılı enflasyonu yüzde 44.38 olarak gerçekleşince 2025 yılında emekli olacakların yüzde 30 daha düşük aylık alması durumu oluştu. Özel sektör işçileri için bu konuda yapılabilecek bir şey yok. 31 Aralık itibarıyla özel sektörde 2024 yılı emeklisi olma ihtimali sona erdi. Kamu işçileri için ise 14 Ocak'a kadar süre var. Bu konuda bir düzenleme yapılmazsa kamu işçileri de emekli olmayı seçebilir.

65 YAŞ VE ENGELL AYLIĞI ARTACAK

65 YAŞ, engelli ve evde bakım aylığının tutarları memur maaş katsayısına endeksli. Yüzde 11.74'lük artış kıdem tazminatı tavanı ile birlikte bu üç aylığın tutarını da değiştirecek. Kabaca bu tutarlar yüzde 11.74 artacak. Ancak net tutarlar bu konuda yayımlanacak genelge sonrası ortaya çıkacak.