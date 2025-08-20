Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci sona erdi.

Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren zam oranında anlaşamazken, 11 hizmet kolunda Kamu İşveren Heyeti ile yetkili sendikalar arasında uzlaşma sağlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 11 hizmet koluna ilişkin imza töreni düzenlendi.

- "HİZMET KOLU SÖZLEŞMELERİ KISMI DA HİZMET KOLLARININ İRADESİDİR, HİZMET KOLLARINA BIRAKILMIŞTIR"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yalçın, "8. Dönem Toplu Sözleşme süreci büyük bir stres altında işledi ve bu saat itibarıyla uzlaşmazlıkla sonuçlandı genele ilişkin hükümler. Çünkü, gelen teklifler ne ücret dengesini sağlamaya ne de çalışma barışını temin etmeye yetecek düzeyde değil." değerlendirmesinde bulundu.

Tekliflere ilişkin tepkilerini çeşitli yollarla gösterdiklerini bildiren Yalçın, şunları kaydetti:

"Ama teklif yükselmedi. Mevcut teklifler de ücret dengesini sağlayabilecek, kamuda çalışma barışını tesis edecek düzeyde değil. Onun için toplu sözleşme uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. Hizmet kolu sözleşmeleri kısmı da hizmet kollarının iradesidir, hizmet kollarına bırakılmıştır."

Başkanlar Kurulunu toplamak üzere konfederasyona geçeceklerini belirten Yalçın, konuyla ilgili geniş açıklamayı bu toplantı sonrası yapacaklarını bildirdi.