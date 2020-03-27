Zam yapan marketler nereye şikayet edilir? İşte haksız zam şikayet hatları

27 Mart 2020 Cuma 18:32 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 18:32

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, dünyadaki birçok ülke gibi Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Ticaret Bakanlığı koronavirüsün Türkiye'de görülmesinden sonra yaptığı açıklamada fahiş fiyata maske, dezenfekte malzemesi ve zamlı gıda malzemesi satanların ihbar edilmesini istedi. Uzmanlar, yeni tip koronavirüs salgını sonrası hijyen ürünleri ve temel gıda başta olmak üzere birçok üründe yüksek fiyat (zam) artışıyla ilgili vatandaşların fırsatçılara imkan vermemeleri ve şikayet hatlarını kullanmaları önerisinde bulundu. Peki zamlı ürünler nasıl ve nereye şikayet edilir? İşte market zamlarının şikayet edildiği whatsapp ve iletişim hatları.

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'deki koronavirüs vakalarını açıklamasının ardından endişe yaşayan vatandaşların temel gıda ve hijyen ürünlerine talebi artırması üzerine, marketlerde ve eczanelerde bazı ürünlerin fiyatında değerinin üzerinde zamlar görüldü.

Ticaret Bakanlığı koronavirüsten dolayı maske ve dezenfektan gibi hijyen ürünlerine aşırı zam yapan firmaların ve marketlerin peşini bırakmıyor. Bakanlık firmaların mobil uygulama aracılığı ile kendilerine şikayet edilmesini istiyor.

ZAM YAPAN MARKETLER NEREYE ŞİKAYET EDİLİR?

Ticaret Bakanlığı'nın işyeri denetimlerinin yanı sıra tüketicilerin de fahiş fiyat artışı gördüklerinde şikâyet etmeleri gerekiyor. Bu konuda hem Ticaret Bakanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı'na şikayette bulunulabiliyor.

HFA BİLDİRİMİ: Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan Haksız Fiyat Artışı (HFA) bildirim uygulaması, iOS ve Android marketlerden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Uygulamayı indiren kullanıcılar telefon numarası, e-posta adresi ve TC kimlik numarasını girerek uygulamaya üye olabiliyor.

ALO 175: Vatandaşlar Alo 175 Tüketici Danışma Hattı çağrı merkezine de haksız fiyat artışı gördükleri işletmeleri şikâyet edebiliyor.

VİMER 189: Haksız fiyat artışı ve stokçuluk yaparak vatandaşı mağdur edenleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihbar hattı VİMER-189'a da şikâyet etmek mümkün.

WHATSAPP HATTI: Vatandaşlar şikâyetlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 7/24 çalışan "0552 189 0 189" numaralı WhatsApp hattına da yapabilir.

Vatandaşlar, fahiş fiyata ürün satan iş yeri ve firmaları Alo 189 Alo Maliye hattına da bildirebilirler. Whatsapp'tan bu numaraya zamlı ürünün fotoğrafını ve marketin konumunu attığınızda Maliye Bakanlığı, ilgili marketi kontrol edip cezai işlem uyguluyor.

Koronavirüs nedeniyle fırsatçılık yapan market ve diğer işletmelerle ilgili yasal süreç başlatılacak. Haksız fiyat artışlarına gidenler 15 gün içinde savunma yapacak. Bu firmaların ürün alış-satış fiyatları incelenecek. Haksız zam yapıldığı tespit edilirse fiyat artışı yapan firmalara ceza kesilecek.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, corona virüsü salgını ile birlikte bazı sağlık cihazlarının ve tıbbi ekipmanların fiyatlarının fahiş artışları yönünde şikayetler geldiğini belirterek birçok firmanın haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldığını açıklamıştı.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan zam şikayet açıklamasında Haksız Fiyat Artışı (HFA) bildirim uygulaması ile vatandaşların bakanlığa şikayette bulunabileceği bildirildi.