Zaman ve yakıt tasarrufu bir arada! 15 dakikalık yol 2 dakikaya indi

Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bolu Güney Çevre Yolu Projesi ile 15 dakikalık mesafenin 2 dakikaya indiğini, hem zaman kazancı hem de yakıt tasarrufu sağlandığını ifade etti.

4 Ocak 2026 Pazar 10:03
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bolu Güney Çevre Yolu Projesi'ne ilişkin bir paylaşım yaptı.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından 'Türkiye Hızlanıyor' başlığıyla yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bolu Güney Çevre Yolu projemizle 15 dakikalık yolu 2 dakikaya düşürerek hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağladık. Ulaşımda hız, şehir içi trafikte tam rahatlık"
