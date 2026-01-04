Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bolu Güney Çevre Yolu Projesi'ne ilişkin bir paylaşım yaptı.
�� Bolu Güney Çevre Yolu projemizle;— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) January 4, 2026
Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından 'Türkiye Hızlanıyor' başlığıyla yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bolu Güney Çevre Yolu projemizle 15 dakikalık yolu 2 dakikaya düşürerek hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağladık. Ulaşımda hız, şehir içi trafikte tam rahatlık"