Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak 2023? SSK ve Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri

En düşük emekli maaşı 7500 lira oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında, en düşük emekli aylığı 2 bin lira artırılarak; 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltildi. Emekli aylığına yapılan yüzde 36'lık zammın ardından milyonlarca emekli, zamlı maaşların hesaplara ne zaman yatırılacağını sorgulamaya başladı. Peki zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak 2023? İşte SSK ve Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında emeklilere zam müjdesi verdi. Erdoğan, "En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükseltme kararı aldık. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

En düşük emekli maaşı yüzde 36'nın üzerinde yapılan zamla birlikte 7500 TL oldu. Emekli aylıklarına yapılan artışın ardından, zamlı emekli maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı konusu gündeme geldi.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK 2023?



Zamlı emekli maaşlarının yatırılacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Açıklamanın mart ayında yapılmış olması nedeniyle, zamlı maaşların da nisan ayında hesaplara yatırılacağı düşünülüyor.

Nisan ayında vatandaşların bayram ikramiyesiyle birlikte zamlı maaşlarını alması bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 21-23 Nisan arasında idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 1 hafta öncesinden hesaplara yatması bekleniyor.

SSK VE BAĞ-KUR TAHSİS NUMARASINA GÖRE EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ



En düşük emekli maaşına gelen zam sonrasında, emekli maaşı ödeme tarihleri sorgulanmaya başladı. Emekli olan vatandaşlar SGK tarafından verilen tahsis numarasına göre maaş günlerini öğrenebiliyor.

İşte tahsis numarasına göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri:

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.