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Zamlı memur maaşları 2019'da ne kadar oldu Memur ve memur emeklileri maaş zammı kaç TL

Zamlı memur maaşları 2019'da ne kadar oldu? Memur ve memur emeklileri maaş oranları net tutar belli oldu mu? Hangi memur ne kadar maaş alacak? Memur maaşı enflasyon zam farkı yüzde kaç? Memur maaşı ek ödemeleri ne kadar? soruların yanıtları milyonlarca vatandaş tarafından araştırılan konular arasında. Aile Yardımlarında ArtışEnflasyon gündemde olunca, zamlar dışında aile yardımları artışı da söz konusu oldu. 6.73 enflasyon farkı alan memurların aile yardımları için aldıkları ücret de yüksek ödenecek. Ocak ayında yapılacak olan ilk ödemelerde, maaşlar yüksek olacak. Memur ve emeklileri sevindirecek olan bu artışlar sayesinde, alım gücünün de beklenen seviyeye getirilmesi hedefleniyor. Sadece emeklilere de değil enflasyona uygun yapılan zamlar memurlar için de avantajlı olacak. İşte 2019 yılı zamlı memur ve memur emeklilerin maaşları ve ek ödeme tutarları...

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Zamlı memur maaşları 2019'da ne kadar oldu? Memur ve memur emeklileri maaş oranları net tutar belli oldu mu? Hangi memur ne kadar maaş alacak? Memur maaşı enflasyon zam farkı yüzde kaç? Memur maaşı ek ödemeleri ne kadar? soruların yanıtları milyonlarca vatandaş tarafından araştırılan konular arasında. Aile Yardımlarında ArtışEnflasyon gündemde olunca, zamlar dışında aile yardımları artışı da söz konusu oldu. 6.73 enflasyon farkı alan memurların aile yardımları için aldıkları ücret de yüksek ödenecek. Ocak ayında yapılacak olan ilk ödemelerde, maaşlar yüksek olacak. Memur ve emeklileri sevindirecek olan bu artışlar sayesinde, alım gücünün de beklenen seviyeye getirilmesi hedefleniyor. Sadece emeklilere de değil enflasyona uygun yapılan zamlar memurlar için de avantajlı olacak. İşte 2019 yılı zamlı memur ve memur emeklilerin maaşları ve ek ödeme tutarları...

6.73 Enflasyon Farkı Veriliyor 

2019 memur maaşları ile zamlı şekilde ödeme alacak olan memurlar aynı zamanda 6.73’lük enflasyon farkı alacak. Yüzde 4’lük toplu sözleşme ile memur maaşlarının artacak olmasının yanında, enflasyon farkının de eklenmesi maaşların istenen seviyeye gelmesini sağlıyor.Ayrıca çocuk yardımları da arttı. 0 – 6 yaş için 58.98, 6 yaş üstü için ise 29.49 TL ödeme yapılıyordu. 0 – 6 yaş grubu için 65.30 TL, 6 yaş üstü için ise 32.65 TL’ye çıkarıldı. Bu şekilde Ocak ayında memur maaşları için 3 koldan artışın olması söz konusu. Memur ve emekliler için zamlı maaşlar alım gücünü de artıracak.

Yeni yılın gelmesiyle beraber memur maaşlarına yapılacak zamlar da belli olmaya başladı. Memurlar 15 Ocak'ta zamlı maaşlarını alabilecek mi? 2019 enflasyon rakamlarının da açıklanması ile beraber memur maaşları ne kadar oldu. Memurlar yeni maaşlarını ne zaman alacaklar? Memurların zamları kıdemine göre değişiklik göstermektedir.

KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?

 2019 yılının Ocak ayında gelen zamlara göre en düşük memur maaşı 2840 TL'den 3143 liraya çıktı. En düşük memur emeklisi maaşı ise 2075 liradan 2297 liraya çıktı. En düşük işçi emeklisinin aylığı ise 1026 liradan bin 30 liraya çıktı. En düşük esnaf emeklisinin aylığı 1249 liradan bin 376 lira en düşük çiftçi emeklisinin aylığı 1178 liradan bin 298 lira ya kadar çıkmış oldu.

- Vaiz: 4415 TL YENİ ZAMLI MAAŞI: 4886 TL

- Polis: 4823 TL YENİ ZAMLI MAAŞI: 5338 TL

- Araştırma Gör: 5347 TL YENİ ZAMLI MAAŞI: 5918 TL

- Avukat: 5377 TL YENİ ZAMLI MAAŞI: 5951 TL

- Şube Müdürü: 5519 TL YENİ ZAMLI MAAŞI: 6108 TL

- Mühendis: 5634 TL YENİ ZAMLI MAAŞI: 6236 TL

- Uzm. Doktor: 6568 TL YENİ ZAMLI MAAŞI: 7270 TL

- Profesör: 9089 TL YENİ ZAMLI MAAŞI: 10060 TL

- Kaymakam: 9651 TL YENİ ZAMLI MAAŞI: 10682 TL

- Müsteşar: 11.978 TL YENİ ZAMLI MAAŞI: 13280 TL

İmam: 3207 TL YENİ ZAMLI MAAŞI: 3549 TL

Memur: 3387 TL YENİ ZAMLI MAAŞI: 3749 TL

- Hemşire: 4124 TL YENİ ZAMLI MAAŞI: 4564 TL

- Müezzin: 2923 TL YENİ ZAMLI MAAŞI: 3215 TL

Memur ve işçilerin faal olarak iş hayatına devam edenlerinden emeklilik hakkı kazanmış ya da emekliliğine az süre kalmışların merak ettiği konulardan birisi de emekli maaşlarının ne kadar olacağı ve emeklilik ikramiyesinin de ne kadar olduğudur. Aslında bu rakamlar memurların toplu sözleşmesinde kayıt altına alınmıştır. Enflasyon farklarının eklenmesinin ardından maaş ve ikramiyelerde bir artış olacaktır. 2019 Ocak ayı itibariyle en çok merak edilen konulardan birisi yeni yılın çalışanlara ve emeklilere getireceği maaş ve ödeme farklarının ne kadar olacağı olmuştu ve sonunda heyecan sona erdi.

Bulundukları unvanlarda 1.derecenin ek göstergesine hak kazanan ve emekli keseneğine esas derece/kademesi ile hizmet süresi bakımından aynı seviyede bulunan öğretmen, vaiz ve avukat kadro unvanlı Devlet memurları, emekli olduklarında alacakları emekli maaşı ve emekli ikramiyesi miktarları da aynı seviyede olmaktadır. 3 Ocak 2019 tarihinde açıklanan Aralık 2018 enflasyon rakamlarına göre emeklilerin maaş ve ikramiye rakamları belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon TÜFE'de aylık bazda yüzde 0,40 düştü, 2018 enflasyonu yüzde 20,30 oldu. Enflasyon TÜFE'de aralık ayında yüzde 0,40 düşerken, yurtiçi ÜFE yüzde 2,22 geriledi. 2018'in tamamında TÜFE yüzde 20,30 olarak gerçekleşti.

Ocak ayında alacakları yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilave olarak alabilecekleri enflasyon zammı oranı, yüzde 6,70 olarak gerçekleşti.

 

Unvan

D/K

Hizmet Yılı

15 Ocak 2019 Net Maaş

Bakan Yardımcısı

1/4

25 ve üstü

21.807 TL

Genel Müdür

1/4

25 ve üstü

11.890 TL

Daire Başkanı (müstakil)

1/4

25 ve üstü

9.681 TL

Bakanlık İl Müdürü (Ank., İst., İzm.)

1/4

25 ve üstü

9.025 TL

Uzman (Merkez-Kariyer)

1/4

25 ve üstü

8.242 TL

Uzman Yardımcısı (Merkez-Kariyer)

9/1

0

5.565 TL

Gelir Uzmanı

1/4

25 ve üstü

5.504 TL

Gelir Uzman Yardımcısı

9/1

0

4.516 TL

İl Göç Uzman Yardımcısı

9/1

0

4.507 TL

Uzman Tabip

1/4

25 ve üstü

6.687 TL

Veteriner

1/4

25 ve üstü

5.752 TL

Mühendis

1/4

25 ve üstü

5.800 TL

Öğretmen

1/4

25 ve üstü

4.264 TL

İstatistikçi

1/4

25 ve üstü

5.107 TL

Ekonomist

1/4

25 ve üstü

3.959 TL

Kütüphaneci

1/4

25 ve üstü

4.538 TL

Hemşire (mesleki lisans)

1/4

25 ve üstü

4.617 TL

Avukat

1/4

25 ve üstü

5.516 TL

Vaiz

1/4

25 ve üstü

4.450 TL

Polis Memuru

1/4

25 ve üstü

5.073 TL

Şube Müdürü

1/4

25 ve üstü

5.673 TL

Zabıt Katibi

1/4

25 ve üstü

4.510 TL

Zabıta Memuru

1/4

25 ve üstü

3.934 TL

Bilgisayar İşletmeni

1/4

25 ve üstü

3.989 TL

Şef

1/4

25 ve üstü

4.145 TL

Memur

1/4

25 ve üstü

3.854 TL

Araştırmacı

1/4

25 ve üstü

5.476 TL

Programcı (teknik lisansiyer olmayan)

1/4

25 ve üstü

4.600 TL

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

1/4

25 ve üstü

3.922 TL

Hizmetli

1/4

25 ve üstü

3.407 TL

Öğretmen

9/1

0

3.699 TL

İnfaz Ve Koruma Memuru

9/1

0

3.673 TL

Polis Memuru

8/1

0

4.459 TL

Hizmetli

9/1

0

3.085 TL

İmam-Hatip (meslek lisesi)

12/3

0

3.526 TL

VHKİ

9/1

0

3.374 TL

Tekniker

9/2

0

3.841 TL

1.Sınıf Hakim ve Savcı

1/4

25 ve üstü

14.508 TL

Hakim-Savcı Adayı

9/1

0

5.882 TL

Profesör (en az 4 yıllık)

1/4

25 ve üstü

10.014 TL

Doçent (kazanılmış hak aylığı 1)

1/4

25 ve üstü

7.470 TL

Yardımcı Doçent

1/4

25 ve üstü

6.097 TL

Araştırma Görevlisi

7/1

0

5.380 TL

Öğretim Görevlisi

7/1

0

5.244 TL


Tablodaki 15 Ocak net maaş tutarları, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre hesaplanmıştır.

Öğretmenlerin 15 Ocak 2019 net maaşı ve 14 günlük zam farkı (aile yardımı hariç)

 

D/K

Hizmet Yılı

2019 Ocak Ayı Öğretmen Maaşı

Net Maaş

14 Günlük Fark

Toplam

1/4

25 ve üzeri

4.264 TL

200 TL

4.464  TL

1/4

24

4.262 TL

200 TL

4.462  TL

1/3

23

4.254 TL

200 TL

4.454  TL

1/2

22

4.247 TL

199 TL

4.446  TL

1/1

21

4.240 TL

199 TL

4.439  TL

2/3

20

4.159 TL

195 TL

4.354  TL

2/2

19

4.152 TL

194 TL

4.346  TL

2/1

18

4.145 TL

194 TL

4.339  TL

3/3

17

4.073 TL

188 TL

4.261  TL

3/2

16

4.067 TL

188 TL

4.255  TL

3/1

15

4.061 TL

188 TL

4.249  TL

4/3

14

4.010 TL

185 TL

4.195  TL

4/2

13

4.004 TL

185 TL

4.189  TL

4/1

12

3.999 TL

184 TL

4.183  TL

5/3

11

3.854 TL

178 TL

4.032  TL

5/2

10

3.826 TL

156 TL

3.982  TL

5/1

9

3.821 TL

156 TL

3.977  TL

6/3

8

3.807 TL

156 TL

3.963  TL

6/2

7

3.797 TL

155 TL

3.952  TL

6/1

6

3.799 TL

155 TL

3.954  TL

7/3

5

3.767 TL

154 TL

3.921  TL

7/2

4

3.763 TL

154 TL

3.917  TL

7/1

3

3.760 TL

154 TL

3.914  TL

8/3

2

3.751 TL

153 TL

3.904  TL

9/3

2

3.705 TL

151 TL

3.856  TL

9/2

1

3.701 TL

151 TL

3.852  TL

9/1

0

3.699 TL

151 TL

3.850  TL

NOT:

*Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.

*Ek ders ücreti ödemeleri, toplu sözleşme ikramiyesi ödemeleri ve branştan kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır.

*Yabancı dil tazminatı ödemesi hesaplamaya dahil edilmemiştir.

*Tabloda hizmet süresi 10 yıldan az gösterilenlerin, 30.09.2008 tarihinden sonra işe girmiş oldukları varsayılmıştır.

*Tabloda, hizmet süreleri itibariyle ulaşılabilecek derece/kademeler tahmini olarak kullanılmıştır.

*Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası primi ve sendika aidatı kesintileri dikkate alınmamıştır.

2019 yılının ilk yarısında İmam ve Vaiz maaşı (aile yardımı hariç)

/K

Hizmet Yılı

Aylık Net Maaş

İmam

Vaiz

1/4

25 ve üstü

3.867 TL

4.451 TL

1/4

24

3.866 TL

4.449 TL

1/3

23

3.858 TL

4.442 TL

1/2

22

3.851 TL

4.435 TL

1/1

21

3.843 TL

4.427 TL

2/3

20

3.832 TL

4.297 TL

2/2

19

3.825 TL

4.290 TL

2/1

18

3.818 TL

4.283 TL

3/3

17

3.766 TL

4.248 TL

3/2

16

3.760 TL

4.242 TL

3/1

15

3.754 TL

4.236 TL

4/3

14

3.721 TL

4.136 TL

4/2

13

3.716 TL

4.131 TL

4/1

12

3.711 TL

4.126 TL

5/3

11

3.621 TL

3.919 TL

5/2

10

3.608 TL

3.884 TL

5/1

9

3.603 TL

3.879 TL

6/3

8

3.599 TL

3.865 TL

6/2

7

3.594 TL

3.855 TL

6/1

6

3.590 TL

3.857 TL

7/3

5

3.586 TL

3.825 TL

7/2

4

3.583 TL

3.821 TL

7/1

3

3.579 TL

3.817 TL

8/3

2

3.576 TL

3.809 TL

9/3

2

3.572 TL

3.763 TL

9/2

1

3.568 TL

3.759 TL

9/1

0

3.566 TL

3.757 TL


 

 

Karneyle Ekmek Dağıtılmaya Başlanması – Tarihte bugün 14 Ocak 1942

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