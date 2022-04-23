Zengezur Koridoru için çok önemli! O bölgemizi yakından ilgilendiriyor

Gezi ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Karaismailoğlu, Tuzuluca ve Aralık ilçelerinde partililerle görüşerek esnafı ziyaret etti.

Karaismailoğlu, daha sonra Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim'i makamında ziyaret ederek kentte yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı.

Beraberindekilerle AK Parti Iğdır İl Başkanlığına geçen Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetleri döneminde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başarıların odak noktasında birlikte hareket etmenin olduğuna vurgu yapan Karaismailoğlu, "Siz buralardasınız, biz Ankara'dayız ama biz bir ekibiz. Siz varsınız biz varız, hep birlikte inşallah hep birlikte 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmalarımız devam eder. 2023'te Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı yaparak artık güçlü büyük Türkiye'nin, dünyada söz sahibi olmasının önünde 2023 sonrası hiç bir engel kalmayacak." dedi.

Karaismailoğlu, 2023 seçimleri öncesinde yapılan çalışmaların vatandaşa çok iyi anlatılması gerektiğini aktardı.

Her partilinin bu konuda sorumlu olduğunu anımsatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Yaptığımız işleri vatandaşımıza iyi anlatmamız lazım. Vatandaşımızın gönlüne girmemiz lazım. Teşkilatlarımız bizim kılcal damarlarımız gibidir. O yüzden sizlere büyük görevler düşüyor. Bir her zaman yanınızda olacağız ve yanınızda olmaya da devam edeceğiz. Tabi ki sizlerden elen taleplerinizde bizim için önemli. Onları da yerine getirmek için büyük özveriyle çalışacağız. Bölgenin sorunlarını biliyoruz onları da inşallah çözeceğiz."

Karaismailoğlu, Iğdır'ın Türkiye için büyük önem taşıdığını ve 3 ayrı ülkeyle sınırı olduğunu yineledi.

Türkiye ile Orta Asya arasında yeni bağlantı sağlayacak Zengezur koridorunun Iğdır için ayrı bir önem taşıdığını ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Üç komşu ülkemize sınırı olan bir ilimiz o yüzden buraya daha çok önem veriyoruz. Nahçıvan, Azerbaycan ve Karabağ'da olan gelişmeler bu bölgeyi yakından ilgilendiriyor. Özellikle Zengezur koridorunda hem demiryolu hem karayolu konusundaki gelişmeleri de takip ediyoruz ve çalışmalar ilerledikçe oradaki programlarımızı, çalışmalarımızı ve ona göre de planlarımıza devam ediyoruz."

Gençlik ve kadın kolları temsilcileriyle hatıra fotoğrafı çektiren Karaismailoğlu, Atatürk Caddesi ve Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki esnafı ziyaret ederek, MHP İl Başkanlığına geçti ve burada partililerle bir süre sohbet etti.