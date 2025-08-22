İSTANBUL 34°C / 24°C
Ekonomi

Zengezur Koridoru'nda tarihi adım! Tüm dünya için altın çağ başlıyor

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı Temel Atma Töreni'nde konuşan Bakan Uraloğlu, 'Proje ile tüm Güney Kafkasya'nın geleceğine damga vuruyoruz. Koridor küresel ticarette tüm dünya için altın bir çağ başlatacak.' dedi.

22 Ağustos 2025 Cuma 11:16
Zengezur Koridoru'nda tarihi adım! Tüm dünya için altın çağ başlıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı Temel Atma Töreni"nde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, temelleri atılan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nın yaklaşık 110 milyar lira yatırım bedeliyle inşa edileceğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Proje ile tüm Güney Kafkasya'nın geleceğine damga vuruyoruz. Koridor küresel ticarette tüm dünya için altın bir çağ başlatacak.

2002 yılından bu yana demiryollarımızı bir devlet politikası olarak ele aldık ve öncelikli sektörlerden birisi olarak tespit ettik. Projelerimizle sadece Doğu-batı hattında değil, Kuzey-Güney kıyılarımız arasında da demiryolu ulaşımını ekonomiye katkı sağlar haline getirmeyi planladık.

Bu proje sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye'nin arabuluculuk vizyonunu ve bölgesel barışa olan katkısını bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Türkiye bu projeyle bölgesel ve küresel aktörlerle işbirliğini güçlendirirken jeo-politik ve jeo-ekonomik önemini de bir kez daha kanıtlamış olacaktır.

Bugün burada Kars-Iğdır-Aralı-Dilucu Demiryolu Hattı'yla Zengezur Koridoru'nun hayata geçmesini sağlayacak en somut ilk adımlardan birini atarak sadece Türkiye'nin değil tüm Güney Kafkasya'nın ve Avrasya'nın geleceğine damga vuruyoruz.

  • abdülkadir uraloğlu
  • zengezur koridoru
  • temel atma töreni

