Türk KOBİ'ler ile Afrikalı iş insanlarını ve alım gruplarını bir araya getiren ve bu yıl "Afrika ile Güçlü İş Birlikleri, Sürdürülebilir Gelecek" temasıyla düzenlenen 12. Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu (WCI Forum - World Cooperation Industries Forum), İstanbul Wow Convention Center'da başladı.

Türkiye ile Afrika arasında yeni ticaret yollarının açılmasına ve uzun vadeli işbirliklerinin kurulmasına zemin hazırlamayı amaçlayan ve Afrika'nın 54 ülkesinden 1500'den fazla iş insanını ağırlayan forum, ticari ilişkileri derinleştirmeye odaklanıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından 300 KOBİ'nin temsilcisinin B2B görüşmelerle bir araya geleceği organizasyonun açılışında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Türkiye ile Afrika arasında son 20 yılda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Uçarmak, son 6-7 yılda Afrika'nın GSYH'sinin iki kat arttığını kaydederek, "Bu çok umut verici bir gelişme. 2003 yılında Afrika ile yaklaşık 5 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahipken bugün 37 milyar dolara gelmişiz. Bu rakam, Türkiye gibi bölgesinde lider bir ülke ile Afrika gibi dünyanın ikinci büyük toprak ve nüfus büyüklüğüne sahip bölge arasında yüksek değil." dedi.

Türkiye'nin Afrika'ya bakışının kardeşlik ve kazan-kazan ilkesine dayalı olduğunu vurgulayan Uçarmak, son 20 yılda yaşanan gelişmelere örnekler verdi.

"THY, AFRİKA'YI TRANSİT ROTALARLA DÜNYAYA BAĞLIYOR"

Bakan Yardımcısı Uçarmak, THY'nin uçtuğu ülke ve şehir sayısını artırmasından bahsederek, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı şirketi THY'nin transit rotalarla Afrika'yı tüm dünyaya bağladığını vurguladı.

Sezai Uçarmak, "Dış temsilcilik sayımızda 44'e varan sayıya ulaştık. Kısa vadede bunun 50'yi aşmasını umuyoruz. Çok da uzun olmayan vadede tüm Afrika ülkeleri ile olan ilişkilerimizi çok daha ileri noktaya taşıyacağız. 2003'te 4 ülkedeki ticaret temsilciliklerimizi 31 ülkeye yükselttik. Tüm diplomatik temsilciliğimiz olan yerlere yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

SUDANLI YATIRIM BAKANINDAN İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Sudan Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahlam Medeni Mehdi Sabil de Türkiye'nin çok önemli bir sanayi gücüne ve tecrübesine sahip olduğunu belirterek, bu alanda işbirliği yaparak önemli avantajlar elde edebileceklerini söyledi.

Afrika'nın altyapısının geliştirilmesi gerektiğini ve bunun için finansman ihtiyacı olduğunu dile getiren Sabil, burada da Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini anlattı.

Sabil, tecrübenin ve sermayenin bir araya geldiğinde her şeyi başarabileceğini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Sudan, Afrika'nın doğusunda bulunması nedeniyle büyük avantajları var ve çok geniş arazilere sahip. Özellikle tarım alanında önemli işbirliklerine imza atabiliriz. Gıda güvenliğini sağlamak için Sudan'daki geniş araziler ve verimli topraklardan faydalanabiliriz. Burada Türkiye'nin tecrübelerinden istifade edebiliriz. Bunun yanında eğitim, bankacılık, sağlık ve teknoloji açısından da Türkiye'den istifade edebiliriz."

Ahlam Medeni Mehdi Sabil, Sudan'da yatırım yapılabilecek sektörlerden ve bu alanlarda yatırımcılara sundukları teşviklerden bahsederek, Türk iş insanlarını ülkelerine yatırım yapması çağrısında bulundu.

"TÜRKİYE, ENDÜSTRİLEŞME SÜRECİMİZDE BİZE YARDIMCI OLABİLİR"

Fildişi Sahilleri Planlama ve Kalkınma Bölge Bakanı Toure Souleymane ise Afrika'nın dünyadaki en genç popülasyona sahip kıta olduğunu belirterek, geniş maden yataklarına sahip bu kıtanın gelişmek istediğini, bu nedenle ortaklara ihtiyacının bulunduğunu söyledi.

Souleymane, "Karşılıklı kazanmak istiyoruz. Birlikte kazanmamız ve gelişmemiz için ortaklara ihtiyacımız var. Üretim ve ekonomide hedeflerimize daha çabuk ulaşmak istiyoruz. Bu süreçleri hızlı bir şekilde geçmemiz için Türkiye'nin bize yardımcı olabileceğini düşünüyoruz. Bu forum sayesinde çok sayıda partnerimiz olacak." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN AFRİKA'YA İHRACAT HEDEFİNE ULAŞMASINA KATKI SAĞLAYACAK"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, bu buluşmanın yalnızca ticaretin değil dostluğun, kardeşliğin ve ortak geleceğin inşasının müjdecisi olduğunu söyledi.

Afrika'nın dünyanın yükselen yıldızı konumunda olduğunu dile getiren Asmalı, "Dost ve kardeş Afrika'nın bu yükselişinde en büyük ortağı olmaya talibiz. Burada yapılacak görüşmelerle yeni işbirlikleri kurulacak. Bu etkinlikler Türkiye'nin Afrika'ya ihracat hedefine ulaşılması için ivme kazandıracak." dedi.

Asmalı, MÜSİAD olarak Afrika ülkeleri ile ilişkileri daha güçlü hale getirmek amacıyla hayata geçirdikleri etkinliklerden bahsederek, "Türkiye ile Afrika arasındaki güçlü bağları daha da ileriye taşımak için buradayız. Bu kıta ile yürüdüğümüz yol sadece rakamlardan ibaret değildir. Aynı zamanda tarihsel ve kültürel bağların, kardeşlik ve ortak geleceğin de inşasıdır." şeklinde konuştu.

Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacminin 37 milyar doları aştığını kaydeden Asmalı, "Önümüzde daha çok yol var. Afrika bizim için sadece bir pazar değil geleceğimizi birlikte inşa edeceğimiz ortaklık coğrafyasıdır. Gün işbirliğimizi artırma ve yeni ortaklıklar kurma günüdür." açıklamasında bulundu.

"WCI FORUM'U BU YIL AFRİKA, KAYSERİ VE ABD'DE DE DÜZENLEYECEĞİZ"

WCI Forum Başkanı Utku Bengisu, Türkiye'nin Afrika'ya yatırım seferberliğine katkı vermek için başlattıkları faaliyetler çerçevesinde 13 yılda 45 Afrika ülkesinde çeşitli temaslarda bulunduklarını ve organizasyonlar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu sayede ülkemizin en büyük networking buluşmalarından birisi olan WCI Forum'un bugün 12'ncisi düzenliyoruz." dedi.

Türkiye'nin ihracat hedeflerine katkıda bulunmak için çalıştıklarını anlatan Bengisu, "Sonuç odaklı bir ticaret anlayışını geliştiriyoruz. Organizasyonlarımız sayesinde gelişen ve dönüşen Türkiye-Afrika ilişkileri zemininde geleceğin projelerini hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bengisu, Türkiye ile Afrika arasındaki ticareti ve işbirliğini artırmak için hayata geçirdikleri projelerden bahsederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"WCI Forum'un 12'ncisiyle karşınızdayız. 'Büyük Türkiye' ülküsüne sıkı sıkıya tutunarak kararlı yürüyüşümüzü 2 gün boyunca sürecek organizasyonla devam ettireceğiz. Bu yıl ilk kez forumumuzda Afrika ülkelerinde uzun yıllar görev yapmış duayen ticaret müşavirlerimiz kendilerine tahsis ettiğimiz stantta sizlerle tecrübelerini paylaşarak, Afrika vizyonumuzun gelişimine katkı sunacak"

Bengisu, geçmişteki etkinlikler sayesinde hayata geçirilen yatırımlardan ve gerçekleştirilen iş birliklerinden örnekler paylaşarak, Türk şirketlere yönelik şu açıklamalarda bulundu:

"Türk firmalarımız ve üreticilerimiz bu kıtada yerimizi alabilmek için Afrika'da yerinden pazarlama, yatırım, depolama, üretim-montaj ve yerinden pazarlama süreçleriyle ikili ticaret hacmimizi geliştirmeyi milli bir hedef olarak görmeliyiz. 2025 yılında forumumuzu sırasıyla Fildişi Sahilleri, Gana ve Etiyopya'da icra ederek, 'WCI Forum Anatolia' adıyla ağustosta Kayseri'de bir Afrika-Anadolu buluşması yapıyoruz. Yılın en büyük sürprizini ABD'nin Chicago kentinde düzenleyeceğimiz WCI Forum Amerika etkinliğiyle taçlandıracağız."

Afrikalı alıcılar ile Türk üretici ve ihracatçı KOBİ'leri bir araya getiren etkinlik, yarın sona erecek.