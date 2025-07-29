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Ekonomi

Zengin petrol ve doğalgaz rezervlerine sahipler! Asya devi Türkiye'ye sinyali verdi

Türkiye'yi ziyaret eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkiye'den gelen işletmecilere özel kolaylıklar sağlamaya hazır olduklarını ifade ederek, 'Enerji kaynaklarını çok taraflandırmak ve diğer projeleri hayata geçirmek Türk işletmelerin tecrübelerine dayanarak yatırım imkanlarından faydalanmaya niyetliyiz' dedi.

HABER MERKEZİ29 Temmuz 2025 Salı 18:59 - Güncelleme:
Zengin petrol ve doğalgaz rezervlerine sahipler! Asya devi Türkiye'ye sinyali verdi
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında önemli mesajlar verdi.

Tokayev, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Türkiye kendi altın asrını tarihi başarılarla karşılamaktadır. Ülkeniz yeniçağa emin adımlarla ilerlemektedir" dedi.

Tokayev ayrıca, "Geçen yıl iki ülke arasındaki ticari ekonomik hacmi 5 milyar dolar oldu önümüzdeki dönemde ticari hacmi önemli ölçüde artıracağız. Hükümetimiz, Türkiye işletmecilerine özel kolaylıklar sağlamaya hazır" ifadelerini kullandı.

Kazakistan lideri ayrıca, "Enerji kaynaklarını çok taraflandırmak ve diğer projeleri hayata geçirmek Türk işletmelerin tecrübelerine dayanarak yatırım imkanlarından faydalanmaya niyetliyiz" diye konuştu.

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