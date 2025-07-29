Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında önemli mesajlar verdi.

Tokayev, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Türkiye kendi altın asrını tarihi başarılarla karşılamaktadır. Ülkeniz yeniçağa emin adımlarla ilerlemektedir" dedi.

Tokayev ayrıca, "Geçen yıl iki ülke arasındaki ticari ekonomik hacmi 5 milyar dolar oldu önümüzdeki dönemde ticari hacmi önemli ölçüde artıracağız. Hükümetimiz, Türkiye işletmecilerine özel kolaylıklar sağlamaya hazır" ifadelerini kullandı.

Kazakistan lideri ayrıca, "Enerji kaynaklarını çok taraflandırmak ve diğer projeleri hayata geçirmek Türk işletmelerin tecrübelerine dayanarak yatırım imkanlarından faydalanmaya niyetliyiz" diye konuştu.