Özbekistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu çerçevede Özbekneftgaz ile Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) arasında ürün paylaşım anlaşması imzalanırken, söz konusu anlaşma ülkenin Karakalpakistan bölgesindeki Üstyurt petrol ve gaz bölgesinde jeolojik arama, keşif ve petrol-gaz üretimini öngörüyor.

Söz konusu anlaşma kapsamında, en az 1000 kilometrekarelik alanda ilk etapta 3 boyutlu sismik araştırma yapılacak, ardından da jeolojik arama çalışmaları başlatılacak, sahada petrol-gaz yataklarının tespit edilmesi durumunda ise taraflar, sahada ortak petrol-gaz üretimine başlayacak.

Anlaşmanın imzalanması, Özbekistan ile Azerbaycan arasındaki enerji alanındaki işbirliğinin geliştirilmesinde önemli bir adım olacak, bu belge ayrıca iki ülke arasında petrol-gaz alanındaki işbirliği için uzun vadeli bir yasal altyapıyı teşkil edecek.

Özbekneftgaz ile SOCAR arasında, Ağustos 2024'te petrol ve gaz sektöründe işbirliği anlaşması imzalanmıştı.