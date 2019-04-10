'Zengin turist geri dönüyor'
Türkiye turizmde iyi bir yılı geride bırakırken, 2019’un ilk çeyreğinde de rekorlar geldi. TÜROB Başkanı Eresin, zengin turistin Türkiye’ye döneceğini belirtirken, sektörde olumlu gelişmelerin yaşandığını söyledi.
Türkiye Otelciler Birliği’nin 48 yıllık tarihinin ilk kadın başkanı olan Müberra Eresin, sektörün son durumunu anlattı. Sektördeki kadın istihdamını artırmak için çalıştıklarını anlatan Eresin, “İstanbul’da bir garson gen kadının saat 01.00’da merkezden çıkıp Sultangazi, Ümraniye’deki evine gitmesi için toplu ulaşımın o saatte de olması gerekir. Bunları aşabilirsek, kadın istihdamını artırmayı planlıyoruz” dedi.
KONGRELER GELİYOR
TÜROB’un şehir otelleri birliği olduğunu hatırlatan Eresin, en çok para harcayan turistin kongre turizmine gelenler olduğunu belirterek “2015-2016’da yaşanan terör ve darbe girişimi gibi olaylar nedeniyle bu alanda dünyada 6’ıncı sırada iken şimdi çok gerilere düştük. 800 dolar ortalama harcama yapan bu turisti tekrar İstanbul ile Türkiye’ye getirmek için çalışmalar sürüyor. 2020’den itibaren bu alanda büyük atılımlar gerçekleştireceğiz ve zengin turist dönecek” dedi.
2019 İYİ OLACAK
Eresin, İstanbul Havalimanı’nın Türk ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirterek, “Bizim sektörümüze de müthiş pozitif katkı yapmasını bekliyoruz” dedi. 2018’in çok da kötü kapatılmadığını, hem otel doluluk oranları hem de oda fiyatlarının 2017’ye göre daha iyi olduğunu belirten Eresin, şunları kaydetti: “2019 yılı beklentilerimiz içinde, yıllık ortalama dolulukta yüzde 12-15, oda fiyatlarında da yüzde 15’e yakın artış bekliyoruz. Bu rakamlar oldukça iyi ama geçmiş dönemdeki rakamlara ulaşmamız için biraz daha yolumuz var. 2019, çok iyi yıl olacak ama 2020 yılı için beklentilerimiz çok daha yüksek. 2020’de birtakım kongreler, yanaşamayan küçük gemiler yanaşabilir hale geldiğinde, kruvaziyer işlerimiz biraz yukarı çıktığında ortalama doluluk oranlarımız ve oda fiyatlarımız daha iyi olacak diye bekliyoruz.”
Türkiye turizmini daha iyi yerlere getirmek için sektör olarak birlikte çalıştıklarını ifade eden TÜROB Başkanı Eresin,bu amaçla önemli iş birlikleri yaptıklarını da belirtti. Amaçlarının turizmi hak ettiği noktaya taşımak olduğunu anlatan Eresin, çalışmalarına hız verdiklerini anlatı.
ÜLKEMİZ PAHALI DİYE BİR ŞEY YOK
TÜROB Başkanı Eresin, doluluk oranlarının özellikle yaz döneminde yukarı doğru çıktığını belirterek, “Fiyatlar, arz talep meselesiyle gelişen bir durum yaşıyor. Temel olarak ‘Türklere daha pahalı’ diye bir şey yok. Yabancılar, çok erken satın alıyor ve çoğunlukla peşin ödeme yapıyorlar. Türkiye’de henüz böyle alışkanlık yok. Kimin ne zaman tatil yapacağı yurt dışında bir yıl önceden belli. Bu bizim yaşadığımız gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı bir sıkıntı” dedi. Türkiye’nin turizmde ilerleyebilmesi için marka şehirler yaratması gerektiğini de ifade eden Eresin, bu amaçla İstanbul, Antalya, Bodrum gibi şehirlerin markalaşması yolunda çeşitli adımlar atılacağını belirtti. İstanbul’a daha çok turist gelmesi için de birçok uluslararası etkinliğin yapılması gerektiğini anlatan Eresin, buna ağırlık vereceklerini anlattı.
İTALYAN’LAR HAYRAN KALDI
Geçen günlerde bir İtalyan firmanın 25’inci yıl kutlamasını İstanbul’da yaptığını anlatan Eresin “Bu firmanın Türkiye’de kutlama yapmaya ilişkin olarak çeşitli tereddütleri vardı. Onlarla görüşmeler yaptık. 1.500 İtalyan İstanbul’a tereddüt ederek geldi ama önümüzde teşekkür kuyruğu oluşturdular ‘Yine geleceğiz’ dediler. İtalyanlar’dan da ciddi bir artış var. Bu tür organizasyonlarla İstanbul’u, Antalya’yı, Bodrum’u marka şehirler yaparak turizme katma değer sağlayacağız” dedi.
İSTİHDAMDA ARTIŞ BEKLİYORUZ
Müberra Eresin, istihdamda 2016’nın öncesine gelemediklerini, hızlı bir şekilde bu noktaya geleceklerini, orta kademe ve alt kademe çalışanları istihdam etmekte zorlandıklarını, aradıkları nitelikte eleman bulamadıklarını, özellikle de orta ve üst kademede yabancı dil bilen eleman probleminin olduğunu anlattı. Eresin, otellerin şu anda çalıştığı personele yüzde 20 daha eklemek isteyebileceğini bildirdi.
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