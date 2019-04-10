'Zengin turist geri dönüyor'

Türkiye Otelciler Birliği’nin 48 yıllık tarihinin ilk kadın başkanı olan Müberra Eresin, sektörün son durumunu anlattı. Sektördeki kadın istihdamını artırmak için çalıştıklarını anlatan Eresin, “İstanbul’da bir garson gen kadının saat 01.00’da merkezden çıkıp Sultangazi, Ümraniye’deki evine gitmesi için toplu ulaşımın o saatte de olması gerekir. Bunları aşabilirsek, kadın istihdamını artırmayı planlıyoruz” dedi.

KONGRELER GELİYOR

TÜROB’un şehir otelleri birliği olduğunu hatırlatan Eresin, en çok para harcayan turistin kongre turizmine gelenler olduğunu belirterek “2015-2016’da yaşanan terör ve darbe girişimi gibi olaylar nedeniyle bu alanda dünyada 6’ıncı sırada iken şimdi çok gerilere düştük. 800 dolar ortalama harcama yapan bu turisti tekrar İstanbul ile Türkiye’ye getirmek için çalışmalar sürüyor. 2020’den itibaren bu alanda büyük atılımlar gerçekleştireceğiz ve zengin turist dönecek” dedi.

2019 İYİ OLACAK

Eresin, İstanbul Havalimanı’nın Türk ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirterek, “Bizim sektörümüze de müthiş pozitif katkı yapmasını bekliyoruz” dedi. 2018’in çok da kötü kapatılmadığını, hem otel doluluk oranları hem de oda fiyatlarının 2017’ye göre daha iyi olduğunu belirten Eresin, şunları kaydetti: “2019 yılı beklentilerimiz içinde, yıllık ortalama dolulukta yüzde 12-15, oda fiyatlarında da yüzde 15’e yakın artış bekliyoruz. Bu rakamlar oldukça iyi ama geçmiş dönemdeki rakamlara ulaşmamız için biraz daha yolumuz var. 2019, çok iyi yıl olacak ama 2020 yılı için beklentilerimiz çok daha yüksek. 2020’de birtakım kongreler, yanaşamayan küçük gemiler yanaşabilir hale geldiğinde, kruvaziyer işlerimiz biraz yukarı çıktığında ortalama doluluk oranlarımız ve oda fiyatlarımız daha iyi olacak diye bekliyoruz.”

Türkiye turizmini daha iyi yerlere getirmek için sektör olarak birlikte çalıştıklarını ifade eden TÜROB Başkanı Eresin,bu amaçla önemli iş birlikleri yaptıklarını da belirtti. Amaçlarının turizmi hak ettiği noktaya taşımak olduğunu anlatan Eresin, çalışmalarına hız verdiklerini anlatı.