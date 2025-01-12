Türkiye, son yıllarda zeytin ve zeytinyağı üretimi rekabetinde, Akdeniz bölgesinin diğer iki büyük ülkesi İspanya ve İtalya'ya karşı vites yükseltti.



2023 yılında dünya genelinde 20 milyon ton olarak gerçekleşen zeytin üretiminde Türkiye, 5 milyon ton üretim sağlayan İspanya ve 2,4 milyon ton üretim sağlayan İtalya'nın ardından 1,5 milyon tonla üçüncü sıradaydı.

TÜRKİYE ZİRVEYE OYNUYOR

Edinilen bilgiye göre, zeytin üretimi 2024 yılında Türkiye 3,75 milyon ton üretimle bir önceki yıla oranla %147 artış gerçekleştirdi. Zeytinyağı üretimi ise, 475 bin tonla %157 artış gösterdi.



Bu verilerden yola çıkarak, ülkemizin sofralık zeytin üretiminde dünya birincisi, zeytinyağında ise dünya ikincisi olması öngörülüyor.

CUMHURİYET TARİHİNİN YENİ REKORU KIRILDI

2024-2025 üretim sezonunda dane zeytin ve zeytinyağı üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran Türkiye, dünya ölçeğinde de zirveye oturmayı başardı.



ZEYTİNİN ALTIN ÇAĞINDA BAKANLIK FAKTÖRÜ

Zeytin üretiminde ülkemizin gerçekleştirdiği büyük atılımda Tarım ve Orman Bakanlığı çok önemli bir role sahip. Bakanlığın sağlamış olduğu teşvik ve destekler ile 2002 yılında 102 milyon adet olan ağaç sayısı %101,7'lik artışla 2024 yılında 205 milyon adede ulaştı.

Bu altyapı yatırımlarının sonucunda, 2023 yılına geldiğimizde zeytin ihracatı 94.573 ton, Zeytinyağı ihracatı ise 123.547 ton oldu. 2024'te ise, 11 aylık zeytin ihracatı 73 bin ton, 2024 yılı 11 aylık zeytinyağı ihracatı 71 bin ton olarak gerçekleşti.



İHRACAT HAMLESİ

Mevcut stokların ihracat için değerlendirilmesi adına dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına izin veren Bakanlık, 13 Eylül 2024 itibarı ile zeytin ihracatı konusundaki tüm kısıtlamaları kaldırdığını açıkladı.



ÇİFTÇİYİ DESTEK VE TEŞVİK ARTARAK DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı zeytin üreticilerine 2024 yılı üretimi için yapılacak mazot ve gübre desteğinin yanı sıra zeytinyağı ve dane zeytin için fark ödemeleri desteği sağlayacak.



Ayrıca, Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği, Küçük Aile İşletmesi Desteği ve Toprak Analizi desteği de devam edecek.

YENİ DESTEKLEME MODELİ

Öte yandan 2025'ten itibaren yeni destekleme modelinde Zeytin üreticileri "Temel Destek" alacak.

Mevcut ve yeni destek modelinde dane zeytin aşağıda belirtilen destekleri almaya devam edecek:

▪ Katı Organik ve Organomineral Gübre Desteği

▪ Standart/Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği

▪ Organik Tarım Desteği

▪ İyi Tarım Uygulamaları Desteği



▪ Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği

▪ TARSİM Poliçe Bedeli desteği

▪ Lisanlı depo kira desteği, nakliye desteği ve analiz desteği

▪ Kırsal Kalkınma Yatırımları depolama, ürün işleme, paketleme, ambalajlama, sulama ile makine-ekipman alımı hibe desteği

▪ IPARD Programı; Program kapsamındaki 27 ilde "bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi hibe yatırım desteği



▪ Düşük Faizli Tarımsal Krediler desteği