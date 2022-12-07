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Ekonomi

Zincir marketlere yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Zincir mağazalarla ilgili yeni düzeleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı'nın belirleyeceği sisteme aktaracak.

DHA7 Aralık 2022 Çarşamba 00:15 - Güncelleme:
Zincir marketlere yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
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Zincir marketlere yönelik yapılan düzenlemeyle, şube sayısı iki yüzden fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlü olacak. Yayımlanan yönetmelikte, "Perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkan sağlanması amacıyla, gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve şube sayısı iki yüzden fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlüdür. Bu veriler ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılabilir. Veri aktarımının usul ve esasları Bakanlıkça belirlenerek ilgili zincir mağazalara bildirilir" denildi.

Öte yandan, yönetmeliğin hükümlerinin uygulanmasını Ticaret Bakanlığı yürütecek.

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