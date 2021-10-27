Zincir marketler 'fahiş fiyat' soruşturmasında savunma yaptı

DHA 27 Ekim 2021 Çarşamba 13:59 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 13:59

Perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile uğraşan zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı, Rekabet Kurumu'nda yapıldı. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, hakkında soruşturma yürütülen tarafların yazılı savunma sürecinin tamamlandığını ve bugün sözlü savunma toplantısının yapılmasına karar verildiğini hatırlattı.

'PİYASANIN ORGANİZE EDİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ'

Ardından, iddiaları ve dosyanın içeriğini özetlemek üzere soruşturma heyetine söz verildi. Soruşturma heyetince yapılan inceleme ve tespitler sonucunda elde edilen bulguların, ilgili mevzuat ve içtihat çerçevesinde değerlendirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Ulusal zincir marketler arasında, doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla dolaylı temaslar yoluyla, satış fiyatlarının ve fiyat artışlarının koordinasyonunun sağlandığı, elde edilen belgelerde 'piyasanın organize edildiği', artırılan fiyatların 'rakiplerle eş zamanlı raflara yansıtılacağı' yönünde ve benzer nitelikte pek çok ifade bulunurken, zincir marketlerin fiyat hareketlerinin de bu bulguları büyük ölçüde teyit ettiği, yine doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla geleceğe dönük fiyatlar, fiyat artış tarihleri, dönemsel kampanyalar ve indirimler gibi rekabete hassas bilgilerin paylaşıldığı; fiyat indirimine giden veya pazar genelinde fiyatların arttığı dönemde henüz fiyat artışı yapmayan zincir marketlerin fiyatlarına tedarikçiler aracılığıyla müdahale edilmek suretiyle söz konusu zincir marketlerin fiyatlarının tüketiciler aleyhine yükseltilmesinin sağlandığı; nitekim bu durumun genellikle 'bozuk fiyatların düzelttirilmesi' şeklinde belgelere yansıdığı kanaatine ulaşılmıştır."

İDARİ PARA CEZASI TALEBİ

Ayrıca rakip zincir marketlerin fiyatlarının yükselmemesi halinde ürün veya bölge özelinde süratle hayata geçirilen fiyat indirimleri veya tedarikçiye iade faturası kesmek gibi cezalandırma yöntemleriyle teşebbüsler arasındaki koordinasyona uyumun sürekli olarak gözetildiği ifade edildi. Bu çerçevede 5 zincir market ve 2 tedarikçi firma hakkında 4054 sayılı Kanun'un 16'ncı maddesi uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği kanaatine ulaşıldığı kaydedildi.

Toplantıda daha sonra söz konusu zincir marketler ve firmaların temsilcileri sözlü savunma yaptı. Şirket temsilcileri genel olarak maliyet artışlarına dikkat çekti. Kurul kararının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.