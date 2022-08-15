Zincir marketlere indirim çağrısı: Tarım Kredi Kooperatifleri ile yarışın

Ağaoğlu, bugün yapılan indirim oranlarına ilişkin Üsküdar Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatif Market'te yerinde inceleme yaparak, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Fiyatlara ilişkin bilgi veren Ağaoğlu, "Ben cumartesi günü bu markete geldim. Bazı ürünlerin fiyatları diğer zincir marketlerin indirimli satış fiyatlarıyla benziyordu. Örneğin pilavlık bulguru, bir özel zincir markette 14,50'den gördüm. Burada 14,25'ti. En ucuzu o pilavlık bulgurun, özel sektörde 'private label' dediğimiz özel imalat. Bugün 13,90'a düşmüş. Cumartesi günü baktığımda domates 9,90'dı bugün 7,90'a inmiş. Patlıcan 11,50'den 9,60'a, kabak 9,75'ten 7,90'a, salatalık 8,90'dan 7,90'a, limon 22,90'dan 17,90'a, yüzde 20 civarında indirim yapılmış." şeklinde konuştu.

Ağaoğlu, vatandaşlara toplu alımdan kaçınma uyarısında bulunarak, "Genel olarak ortalama yüzde 13-15 bandında bir indirim görüyoruz burada. Ama sıvı yağ, en çok tükettiğimiz beş litrelik ayçiçek yağı 163 lirayken, 147 liraya düşmüş ve maalesef reyonlarda kalmadı. Sabah erken saatlerde, mağaza açılmadan kuyruk olan vatandaşlar hiç istemediğimiz, yapmamaları gereken şeyi yaptılar. O yapmamaları gereken şey toplu alım. Toplu aldılar. Ucuz buldular. Ama vatandaşlar arz talep dengesini kendi aleyhlerine olacak şekilde zorladılar. Vatandaşlara sesleniyorum; bu fiyatlar daha da düşecek, indirim yapılan ürün çeşitleri daha da artacak. Bu nedenle fazla almasınlar azar azar alsınlar. İhtiyaçlarından fazla almaları piyasada fiyatların yükselmesine yol açabilir." ifadelerini kullandı.

- "İLK REFERANS NOKTASI TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MARKETLERİ OLMALI"

Aydın Ağaoğlu, zincir marketlerin fiyatlarda referans olarak Tarım Kredi Kooperatiflerini alması gerektiğini belirterek, "Hazine ve Maliye Bakanımız da zincir marketlere çağrıda bulundu. Diğer zincir marketler de referans fiyatı oluştururken bugün kendilerine Tarım Kredi Kooperatiflerinin fiyatlarını referans alsınlar. Hatta onunla yarışsınlar. İngiltere'deki üç büyük zincir market birbirleriyle nasıl yarışarak hem indirim hem de yıl sonuna kadar sabit fiyat garantisi verdilerse bizim zincir marketlerimiz de birbirleriyle yarışıp piyasada fiyat oluşmasında kendileri referans olabilirler. Ama ilk referans noktası Tarım Kredi Kooperatifi marketleri olmalıdır. Burada çok ucuz ürünler var, vatandaş acele etmesin." diye konuştu.

Devletin gıda fiyatlarını düşürmek için çalıştığını belirten Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Birtakım temel gıda ürünleri, temel ihtiyaç ürünlerinde başta olmak üzere devletin en tepesinden çağrılarda bulunuldu. Denildi ki piyasaya referans olan zincir marketler sizler biraz makul kar marjlarıyla, hatta mümkünse çok düşük kar marjlarıyla çalışın. İşte devlet o noktada temel gıdada KDV'yi 8'den 1'e indirdi. Yani verginin yüzde 87,5'lik kısmından vazgeçti. Aradan 1,5 ay geçti, temel ihtiyaç ürünleri, bebek bezi, tuvalet kağıdı, temizlik ürünlerinde yüzde 18 KDV'yi yüzde 8'e indirdi. Fakat yapılan çağrılar karşılık görmeyince devlet kendisine ait olan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine talimat verdi ve dendi ki vatandaşın temel ihtiyaçlarında et başta olmak üzere mutlaka yüzde 30-35'lere varan indirim yapın."

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Ağaoğlu, tüm dünyada ekonomik sıkıntıların olduğuna değinerek, "Pandemiyle mücadele esnasında hem bireyler, hem devletler ekonomik bakımdan sıkıntılar yaşadılar. Akabinde bu yılın ilk aylarında kuzey komşularımızda anlaşmazlık neticesi bir savaş çıktı. Ne oldu o savaşta demeyin. Çünkü dünyanın tahıl ambarı diyebileceğimiz Ukrayna ve Rusya'nın arasındaki gerilim Karadeniz'in gemi trafiğini kapattığı gibi dış ticarette de aksamalar oldu. Bunun yanı sıra enerji ihracatçısı olan Rusya'nın ortaya çıkan gerilimle birlikte enerji fiyatlarının yükselmesine yol açması nedeniyle ülkemizde de diğer başka ülkelerde de enflasyon ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde bugünden itibaren 30'dan fazla temel tüketim maddesinde indirimli fiyat uygulamasına gidileceğini duyurarak, bu önemli adımın diğer zincir marketler tarafından da takip edilerek fiyat etiketlerine olumlu yansımasını beklediklerini kaydetmişti. Nebati, "Bizler, vatandaşımızın maruz kaldığı gıda enflasyonuyla etkin şekilde mücadele etme konusunda kesin kararlıyız." ifadelerini kullanmıştı.

