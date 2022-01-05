IHA 5 Ocak 2022 Çarşamba 11:00 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 11:18

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" üzerinde yaptığı düzenlemede plastik poşet fiyatını 25 kuruşta sabit tuttu. Düzenlemede, "01.01.2022 tarihinden başlayarak 2022 yılı sonuna kadar ise satışa tabi tüm poşetler için uygulanacak ücret adet başına vergiler dâhil 25 kuruş olup daha az veya daha fazla bir ücret uygulanamaz." denildi.

Yeni yıl ile birlikte artık zincir market ve zincir mağazalar kâğıt, file veya bez çanta ile benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanlarından bulunduracak. Söz konusu ekipmanlar, vatandaşların görüp kolayca erişebilecekleri şekilde kasa yakınlarına yerleştirilecek. İşletmeler bu ekipmanları, talep eden vatandaşlara ücretli ya da ücretsiz vermekle yükümlü olacak.

İlgili usul ve esaslarda yapılan yeni düzenlemeler; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla uygulamaya alındı.