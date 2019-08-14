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Zincir otellerin gözdesi Türkiye

TÜROB’un araştırmasına göre, Türkiye’de 3’ün üzerinde oteli bulunan 57 zincir faaliyet gösteriyor. Araştırmaya göre hem yerli hem yabancı zincirlerin, Türkiye’de sahip olduğu otel sayısı ve yatak kapasiteleri her geçen yıl artıyor.

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Turizm sektöründe geçtiğimiz yıllarda yaşanan sıkıntılara karşın Türkiye’nin konaklama sektöründe cazibesi artıyor. Hemen hemen dünyanın tüm büyük otel markaları Türkiye’de faaliyet gösterirken, yerli zincirler de piyasadaki iddiasını sürdürüyor. Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB), zincirinde 3 ve üzerinde tesis bulunan oteller araştırmasına göre, Haziran 2019 itibariyle Türkiye genelinde 57 otel zinciri faaliyet gösteriyor. 

İLK 10’DA DEVLER VAR

Bunun 44’ü yerli, 13’ü yabancı otel zincirlerinden oluşuyor. Zincir otellere bağlı olan 628 otelde oda sayısı ise 145 bin 450 adet düzeyinde bulunuyor. 

TÜROB’un araştırmasına göre, listenin genelinde yerli zincirler fazla olmakla birlikte ilk 10’da yabancı zincirler ağırlıklı. Wyndham Hotels, zincirindeki 76 otel ile tesis sayısında ilk sırayı alıyor. Wyndham Grand, TRYP by Wyndham, Ramada, Hawthorn markalarının sahibi olan Wyndham’ın oda sayısı ise 11.160 adet. 63 tesis ile zincirindeki otel sayısı açısından ikinci sıradaki Hilton Worldwide, oda sayısında ise Türkiye’de faaliyet gösteren en büyük zincir olarak öne çıkıyor. Bünyesinde Curio, Conrad, Waldorf, Hilton, Double Tree by Hilton, Hilton Garden Inn ve Hampton by Hilton markalarını bulunduran Hilton Worldwide’ın Türkiye’de 63 otelinde toplam 12.674 oda bulunuyor.

ANADOLU’YA İLGİ

Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, Swissotel, Mercure, Novotel ve Ibis otellerinin sahibi olan Accor Grubu, hem tesis hem oda sayısı bazında üçüncü sırada yer alıyor. Accor Grubu’nun 48 otelde toplam 11.158 odası bulunuyor. TÜROB araştırmasında hem yerli hem yabancı zincir otellerin sahip olduğu otel sayısı ve kapasitesinin her geçen yıl arttığı belirtildi. Araştırmada, “Türkiye’nin en büyük zincir otellerinin birçoğu aynı zamanda Türkiye Otelciler Birliği’nin de üyesi durumunda bulunuyor. Önceki yıllarda ağırlıklı olarak büyük şehirlerde otel açan zincirlerin artık resort bölgelerin yanı sıra Anadolu şehirlerine de ilgi gösterdiğini gözlemliyoruz. Yerli zincirlerin yurtdışı faaliyetlerinin de giderek artması memnuniyet verici. Bu durum Türk otelcilik sektörünün uluslararası alanda da iddiasını artırdığını gösteriyor” değerlendirmesi yapıldı. 

Türklerin 21 ülkede 33 oteli var

Türk otel gruplarının yurtdışındaki faaliyetleri de giderek artıyor. TÜROB’un araştırmasına göre Türk otelciler, 21 ülkede toplam 33 otelin sahibi ya da işletmecisi konumunda bulunuyor. 

Faaliyet gösteren bazı zincir oteller

ADI      TESİS SAYISI

Wyndham Hotels 76

Hilton Worldwide 63 

Accor Hotels 48 

Marriott 29 

Intercontinental 27

Rezidor Group 25 

Rixos Hotels 23 

Divan Hotels 19 

Anemon Hotels 18 

Dedeman International 17

Crystal Hotels 14

Larissa Hotels 14

Titanic Hotels 13

Barut Hotels 12

Kaya Hotels 12

Sentido Hotels 12

Limak Hotels 9

Elite World Hotels 8

Paloma Hotels 8

The Marmara Hotels 8

Cactus Hotels 7

Delphin Hotels 7

Eftalia Hotelleri 7

Martı Otelleri 7

Merit Hotels 7

The Green Park 7

Kervansaray 6

Orka Hotels 6

Point Hotels 6

The House Hotels 6

Voyage Hotels 6

 

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