Ziraat Bank, Şuşa'da şube açacak

AA 22 Ocak 2021 Cuma 12:23 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 12:23

Demirci, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın 2020'de topraklarını işgalden kurtararak 30 yıldır devam eden sorunu çözdüğünü ve kanayan yarayı kapattığını belirtti.

Türkiye'nin, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Azerbaycan'a her türlü katkıyı verdiğini hatırlatan Demirci, "Artık savaş bitti. Artık o bölgenin kalkınması ve Azerbaycan ekonomisine entegre edileceği bir döneme girdik. Bu dönemde Ziraat Bankası olarak Azerbaycan'a geldiğimiz ilk günden yaptığımız şeyleri o bölgede de yapma kararı aldık." dedi.

Demirci, Türkiye'nin desteğinin bir göstergesi olarak Şuşa'da yer almak istediklerini belirterek "Şuşa'da şube açma kararı aldık. Bununla ilgili iç prosedürlerimizi tamamlıyoruz. Devletin ilgili kurumlarından gerekli izinler alındıktan sonra şubemizi orada açacağız. Birkaç ay içerisinde açmaya hazırız. Fakat ne zaman gideceğimiz ve açacağımız devletin vereceği karara bağlı." bilgisini verdi.



Karabağ bölgesine büyük önem verdiklerini vurgulayan Demirci, devletin sübvansiyonlarının dışında o bölgede istihdam ve üretim sağlayıcı yatırımcılara daha uygun şartlarda krediler vermeyi hedeflediklerini bildirdi.



Demirci, 2021'de Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde de şube açacaklarını bildirerek "Ziraat Bankası, Azerbaycan ekonomisine destek ve katkı vermeye devam edecek." diye konuştu.