Ziraat Bankası 2025 yılında da güçlü performansını sürdürdü

Bankacılık sektörünün birçok alanında açık ara lider olan Ziraat Bankası, 2025 yılında da güçlü finansal performansını sürdürerek ülke ekonomisine en fazla katkı sağlayan stratejik alanlara odaklanmaya devam etti.

Banka, yurt içi ve yurt dışından sağladığı kaynakları etkin ve verimli biçimde kullanarak; sunduğu geniş finansal kapsayıcılık ile milyonlarca müşterisinin finansal hizmetlere erişimini kolaylaştırdı.

AKTİF BÜYÜKLÜKTE VE ÖZKAYNAKLARDA GÜÇLÜ ARTIŞ

Ziraat Bankası, temel bilanço kalemlerinin tamamında sektörden daha güçlü gelişim göstererek sektör payını arttırdı. Aktif büyüklüğünü %57 oranında artırarak 8,5 trilyon TL seviyesine ulaştıran Banka, özkaynaklarında sağladığı %55 büyüme ile bilanço dengesinden taviz vermeden güçlü finansal yapısını korudu. Böylelikle, 2025 yılında Ziraat Bankası'nın bilanço büyüklüğü 200 milyar USD seviyesine ulaşırken, Ziraat Finans Grubu'nun konsolide bilanço büyüklüğü 218 milyar USD'nin üzerine çıktı. 2025 yılı sonunda 161 milyar TL net kâr elde eden Banka; aktif büyüklük, toplam krediler, mevduat, özkaynaklar, net kâr, tarım kredileri, ihracat kredileri, dış ticaretin finansmanı, yurt dışı finansman temini, aktif dijital müşteri, konut kredileri ile TL ve YP nakdi ve gayrinakdi kurumsal krediler alanlarında sektör liderliğini sürdürmüştür.

REEL SEKTÖRE VE TL KREDİLERE GÜÇLÜ DESTEK

'Müşteri ağırlıklı' bilanço yönetimi stratejisi kapsamında; kredi, mevduat, ödeme sistemleri ve nakit yönetimi çözümleri, öncelikli gelişim alanları olarak belirlendi. Bu kapsamda Ziraat Bankasının ekonomiye sağladığı finansman desteği nakdi kredilerdeki %48'lik artışla 4,2 trilyon TL'ye, gayrinakdi kredilerde %51 artışla 1,6 trilyon TL'ye yükselerek, toplam 5,8 trilyon TL'yi aştı. Banka etkin kredi süreçleri ile kredi portföyünü büyütürken, aktif kalitesini korumaya devam etti.

OVP ile uyumlu, TL odaklı kredi politikaları çerçevesinde; nakdi kredilerin %60'tan fazlası TL kredilerden oluştu. Nakdi kredilerinin %84'ünü reel sektöre kullandıran Banka; başta tarım, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat olmak üzere tüm sektörlere güçlü destek sağladı.

TARIM EKOSİSTEMİNİN AYRILMAZ PARÇASI

Ziraat Bankası, tarım ekosisteminin en güçlü destekçisi olarak yalnızca kredi sağlayan bir finans kurumu olmanın ötesinde, ülke ekonomisinin temel yapı taşlarından biri olan tarım sektörünün stratejik paydaşlarından biri olmayı sürdürmektedir. Banka bu dönemde; tarımsal üretimde verimlilik artışı, mekanizasyon, tarıma dayalı sanayileşme ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımları desteklerken, Kadın ve genç çiftçiler, kooperatifler, kırsal kalkınma projeleri, karbon ayak izini azaltan uygulamalar ve gıda güvenliği odaklı yatırımlar için bütüncül finansman çözümleri sundu. Bu bağlamda tarımın finansmanı kesintisiz olarak yıl boyunca devam etti ve tarım kredileri 830 milyar TL'yi aştı.

KOBİ'LERE VE İHRACATA GÜÇLÜ KATKI

KOBİ'lerin finansmanına özel önem veren Banka; KGF, İGE ve KOSGEB iş birlikleri, uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan kaynaklar ve sektörel ihtiyaçlara uygun finansman paketleri ile esnafa, üretici ve ihracatçı firmalara uygun koşullarda destek sağlamayı sürdürdü. Ziraat Bankası, 145 ülkede 1.789 banka ile kurulan Türkiye'nin en yaygın muhabir bankacılık ağı ve 20 ülkedeki iştirak banka ve şube yapılanması sayesinde müşterilerinin küresel pazarlara erişimini destekledi. Dış ticaret işlemlerindeki payını %19'un üzerine çıkaran Banka, Türkiye ihracatının yaklaşık %25'ine aracılık etmiş ve ihracat kredilerinde sektör liderliğini sürdürmüştür.

ARNAVUTLUK'TA YENİ ADIM: TİRAN ŞUBESİ FAALİYETE

Geçiyor Ziraat Bankası, stratejik coğrafyalarda büyüme hedefi doğrultusunda yurt dışı hizmet ağını genişletmeye devam etti. Arnavutluk Merkez Bankası'ndan kuruluş izni alınmış olan Tiran Şubesi kısa süre içerisinde faaliyete geçecek. Bu adımla birlikte Ziraat Finans Grubu'nun faaliyet gösterdiği ülke sayısı 21'e ulaşarak, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi; özellikle dış ticaret ve yatırım hacminin artırılması hedeflenmektedir.

GÜÇLÜ FONLAMA VE ULUSLARARASI KAYNAK ÇEŞİTLİLİĞİ

Ziraat Bankasının ana fonlama kaynağı tabana yaygın mevduat olmaya devam ederken toplam büyüklük 5,4 trilyon TL'yi aştı.

Banka, kaynak yapısını çeşitlendirmek amacıyla 2025 yılı Nisan ve Ekim aylarında toplam 2,8 milyar USD tutarında sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredileri temin ederken; seküritizasyon, post finansman, ikili anlaşmalar, repo, Eurobond ihracı ve banka mevduatı gibi ürünlerle de yurt dışından sağlanan kaynak büyüklüğünü 30 milyar USD seviyesine ulaştırdı. Banka; ayrıca, yıl içerinde farklı zamanlarda yaptığı işlemlerle 1,1 milyar USD tutarında sermaye benzeri borçlanma temin ederek özkaynaklarını güçlendirmeye devam etti.

DİJİTALLEŞME VE YAYGIN HİZMET AĞI

Ziraat Bankası, 370 yerleşim yerinde tek banka olarak faaliyet gösterirken, yurt içinde 1.745 şube ve 7.894 ATM ile Türkiye'nin açık ara en yaygın fiziksel bankacılık ağına sahip konumunu sürdürdü. Dijital bankası Ziraat Dinamik ve ödeme kuruluşu Ziraat Pay' in faaliyetlerine başlamasının yanında; Ziraat Mobil uygulaması Türkiye'nin en fazla kullanılan mobil bankacılık uygulaması olmaya devam etti. Türkiye'de dijital kanallardan gerçekleşen her 5 işlemden biri Bankanın dijital kanalları üzerinden yapılmakta olup, aktif dijital müşteri sayısı yaklaşık 25 milyona ulaştı.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, 2025 yılı sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "2025 yılı, küresel ölçekte belirsizliklerin ve volatilitenin yüksek seyrettiği bir yıl olmasına rağmen, güçlü finansal yapımız, yaygın hizmet ağımız ve etkin bilanço yönetimimiz sayesinde sektör liderliğimizi daha da pekiştirdiğimiz bir yıl oldu. Aktif büyüklükten kredilere, mevduattan özkaynaklara, dış ticaretin finansmanından, ihracat kredilerine ve dijital bankacılığa kadar birçok alanda birinciliğimizi sürdürdük. Reel sektörü, üretimi, ihracatı ve özellikle tarımı desteklemeye devam ederken, yurt dışı yapılanmamızı da stratejimizin bir parçası olarak güçlendiriyoruz. Ziraat Bankası olarak hedefimiz, yalnızca Türkiye' de değil bölgemizde de lider banka olmaktır. Güçlü finansal yapımız ve sürdürülebilir büyüme stratejimiz ile Ziraat' i bölgesinin referans bankası ve markası haline getirmekte kararlıyız. Özkaynaklarda sağlanan %55'lik büyüme, önümüzdeki dönemde stratejilerimizi daha güçlü şekilde hayata geçirmemize imkân sağlayacaktır. Ziraat Finans Grubu olarak ekonomimize en fazla katma değer sağlayacak alanları desteklemeye; ülkemize ve müşterilerimize faaliyet gösterdiğimiz her alanda daha fazla katkı sunmaya devam edeceğiz. Finans Grubumuzun diğer üyeleri de faaliyet gösterdikleri sektörlerde lider ya da liderliğe yakın konumlarda bulunmaktadır. Ziraat Finans Grubu olarak elde ettiğimiz bu finansal sonuçları yalnızca bilanço başarısı olarak değil; Ülkemize, çiftçimize, ihracatçımıza, üreticimize ve reel sektörümüze duyduğumuz sorumluluğun bir yansıması olarak görüyoruz. Misyonumuz ve köklü geçmişimiz ile değişen finansal sistemin dinamik, öncü ve saygın finans grubu olma vizyonumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.