AA 23 Mart 2020 Pazartesi 09:48 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 11:38

ZİRAAT BANKASI FİRMA VE BİREYSEL MÜŞTERİLERİN ÖDEMELERİNİ ÖTELEYECEK

Bu kapsamda 31 Mart 2020 tarihinde ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemelerin ötelenmesine imkan verilmesi sağlanacak.

Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan müşterilerimizin mevcut kredilerinin; 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle, uygun vadeli yapılandırma uygulamalarının geliştirilmesi sağlanacak

Diğer destekler şu şekilde belirtiliyor: “Personel maaşlarını, Bankamız üzerinden ödeyen firmaların 2020 Şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla;

Önümüzdeki 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilmesi,

Kredili müşterilerimiz tarafından Bankamız üzerine keşide edilmiş çeklerinin ödenmesi amacıyla kullanılmak üzere; genel kredi limitlerinin artırılarak ilave nakit kredi limiti tahsis edilmesi,

İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere; Bankamız kurumsal kredi kartı ve DBS limiti bulunan müşterilerimizin kurumsal kart limitlerinin artırılması, tedbirlerini bugünden itibaren uygulamaya almış bulunuyoruz.”

VAKIFBANK'TAN 9 MADDELİK PAKET

VakıfBank, müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla 9 maddelik destek paketini devreye aldı.

VakıfBank: Firmaların 30 Haziran'a kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanacak, işletmelere 3 aylık maaş gideri kadar uzun vadeli kredi kullandırılacak



HALKBANK'TAN KREDİLERİ ERTELEME KARARI

Bankadan yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde etkisini gösteren Kovid-19 salgınıyla mücadele Türkiye'de de devam ederken Halkbank, kamu bankası misyonuyla başta esnaf ve KOBİ'ler olmak üzere tüm müşterilerine kesintisiz hizmet etmeyi sürdürüyor.

Halkbank, Türkiye'deki finansal istikrarın korunması, işletmelerin desteklenmesi, istihdamın muhafaza edilmesi ve hane ekonomilerinin devamlılığının sağlanması için alınan "Finansal İstikrar Kalkanı" kapsamındaki tedbirleri açıkladı.

Buna göre, 31 Mart 2020'ye kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek.

Esnaf ve sanatkarların bu dönemde yaşadıkları olumsuzluklara destek olmak amacıyla talep etmeleri halinde kullanmış oldukları kredilerin bu yılın nisan, mayıs ve haziran aylarında vadeleri gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.

Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan banka müşterilerine, 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkanı sunulacak. Ödemesiz dönem, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek.

- Firmalara, personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti

Personel maaşlarını Halkbank üzerinden ödeyen firmalara, istihdamlarını şubat sonuna göre azaltmamaları şartıyla gelecek 3 aylık dönem boyunca personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti verilecek.

Bankanın kredili müşterileri tarafından Halkbank üzerine keşide edilmiş çeklerin ödenmesi amacıyla genel kredi limitleri artırılarak firmalara ilave nakit kredi limit tahsis edilecek.

İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Halkbank kurumsal kredi kartı ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi limiti bulunan firmaların kurumsal kart limitleri artırılacak.

Kovid-19 virüsünün Türkiye'nin finansal istikrarını olumsuz etkilemesini engellemek için salgın sürecinde gerekmesi halinde yeni tedbirler de hayata geçireceğini belirten Halkbank, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başta esnaf ve KOBİ'ler olmak üzere milli ekonominin tüm unsurlarının güçlü destekçisi olmayı sürdüreceğini açıkladı.

Yurt genelinde 1.000 şubesinde 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek olan Halkbank, salgında vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, tedavi altındakilere de acil şifalar diledi.

BAKAN ALBAYRAK'TAN DESTEK

Bakan Albayrak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgınının ekonomiye olan etkilerini azaltmak, vatandaşlarımızın işsiz kalmasının önüne geçebilmek ve iş gücü piyasamızı ayakta tutmak için devreye almayı sürdürdüğümüz tedbirler kapsamında Kamu Bankalarımız da sorumluluklarının gereğini yerine getiriyor. Alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum. Bu dinamik süreçte gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Devlet-millet ve iş dünyası el ele bu badirenin üstünden geleceğiz. Kamu Bankalarımızın bu değerli adımlarına özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum." dedi.

