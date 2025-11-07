İSTANBUL 20°C / 13°C
7 Kasım 2025 Cuma
  Ziraat Bankası 7,9 trilyon TL'lik aktif büyüklüğü ile ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor
Ziraat Bankası, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen güçlü büyümesini sürdürerek, Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Banka, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla sektördeki liderliğini pekiştirirken, finansal büyüklüğünü artırarak ekonomik kalkınmaya önemli katkılar sunuyor.

7 Kasım 2025 Cuma
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar;

"Bankamız, aktif büyüklükte lider banka konumunda bulunuyor. Aktif büyüklüğümüz yılın üçüncü çeyreğinde 7,9 trilyon TL'yi aştı. Bankamız sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda özkaynaklarını geliştirmeye ve bilançosunu daha sağlıklı bir yapıda oluşturmaya devam etti. Aktiflerimizin en önemli kısmını oluşturan nakdi kredilerimiz 3,9 trilyon TL'yi aşarken, gayrinakdi kredilerle birlikte Ülkemizin büyümesine yönelik sağladığımız finansman büyüklüğü 5,3 trilyon TL olarak gerçekleşti. Ağırlıklı olarak reel sektöre yönelik olmak üzere ticari ve bireysel müşterilerimize sunduğumuz finansal çözümlerimizle, Ülkemizin büyümesine ve gelişmesine öncülük etmekten gurur duyuyoruz." dedi.

Çakar, açıklamalarına şöyle devam etti: "Bankamızın güçlü büyüme performansı, sadece olumlu finansal sonuçlarla değil, aynı zamanda sağladığı ekonomik katkılarla da kendini gösteriyor. Sunduğumuz finansal destek ile, ekonomimizin en önemli unsurlarından olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) büyümesine, gıda arz güvenliğinin sağlanması çerçevesinde tarım sektörünün gelişmesine ve ekonomimize en fazla katma değer sunacak üretim, yatırım, cari denge, istihdam gibi alanların daha fazla desteklenmesine katkı sağlıyoruz. Bunun yanında, sürdürülebilirlik odaklı projelere verdiğimiz finansman desteği ile çevre dostu yatırımları teşvik ederken, sektörün lider bankası olarak hem ekonomik büyümeye en fazla katma değeri sunmaya hem de çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmeye yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz."

