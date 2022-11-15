Ziraat Bankası büyükbaş hayvancılık için de “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesi başlattı

KÖYÜMDE YAŞAMAK İÇİN BİR SÜRÜ NEDENİM VAR PROJESİ KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIKTA BAŞARILI OLDU



Proje ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ferhat PİŞMAF, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projemizin ilk bölümü olan küçükbaş hayvancılıkta çok iyi sonuçlar aldık. Bu kapsamda 39 İl Valiliğimizle iş birliği protokolü imzaladık. Proje kapsamında yaklaşık 6.700 üreticimize 1 milyar TL kredi kullandırdık. Bu kredilerle 614 bin baş koyun ya da keçinin sürüye katılmasını sağladık." dedi.



ŞİMDİ BÜYÜKBAŞ SÜT HAYVANCILIĞINDA KÖYÜMDE YAŞAMAK İÇİN BİR SÜRÜ NEDENİM VAR



Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var (Büyükbaş Süt Hayvancılığı) Projesinde kooperatif ve birliklerle işbirliği yapacaklarını ifade eden Pişmaf, "Şimdi büyükbaş süt hayvancılığı yapan küçük ölçekli aile işletmeleri için de Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var diyoruz. Üreticilerimize işletmelerindeki büyükbaş süt hayvanı sayısını artırabilmeleri amacıyla 600 bin TL'ye kadar uzun vadeli ve düşük faizli tarım kredisi imkanı sunuyoruz. Projenin bu ayağında ortaklarının/üyelerinin ürettiği çiğ sütün satışına aracılık eden kooperatif ve birlikle işbirliği yapacağız. Amacımız, süt üretimi yapan küçük ölçekli aile işletmelerini orta ölçeğe çıkarmak." dedi.



ÖZKAYNAK ARANMAYACAK, HAYVANLAR TEMİNAT OLACAK, SÜT GELİRLERİYLE ÖDEME YAPILACAK



Proje kapsamında üretici başına 600.000 TL'ye kadar kredi kullandırılacağını belirten Ferhat PİŞMAF, "hayvan alım bedelinin tamamına kadar kredi kullandırılacağını, diğer bir deyişle üreticilerden özkaynak katkısı istenmeyeceğini; ilk 18 ay anapara ödemesiz olmak üzere 84 aya kadar taksit imkanı verileceğini; kredinin teminatının krediyle alınan hayvanların rehni ve kefaletle sağlanacağını; geri ödemelerin ise süt bedellerinin belirli kısmından kesinti yapılarak gerçekleştirileceğini" sözlerine ekledi.

İLK PROTOKOL HAYKOOP'LA İMZALANDI



Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var (Büyükbaş Süt Hayvancılığı) Projesi kapsamında ilk işbirliği protokolü Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (HAYKOOP) ile imzalandı. İmza töreninde konuşan HAYKOOP Genel Başkanı Ahmet ERTÜRK, "Tarımsal faaliyetini ve geçimini küçük aile işletmelerindeki hayvancılıkla sürdürmeye çalışan üretici ortaklarımızın güçlü kooperatifi HAYKOOP ile Ziraat Bankamız arasında yapılan protokolle üreticilerimiz işletmelerini büyüterek daha verimli ve üretken olacaklar. Üreticilerimiz Bankamızın sağladığı fırsat ve imkanlar ile kooperatiflerimizin disipliniyle işletmelerini geliştirecek, girdi maliyetlerini düşürecek ve tarımsal faaliyetlerini rahatlıkla sürdürebilecekler. Her zaman olduğu gibi üreticilerimizin yanında olduğunu bir kez daha gösteren Ziraat Bankamıza bizlere verdiği bu güçlü destek için bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi



Ziraat Bankası Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ferhat PİŞMAF da "Projemizi en küçük ölçekli aile işletmelerine hizmet veren HAYKOOP'la başlatıyoruz. Hem projemizin hem de imzalanan ilk işbirliği protokolünün üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Ziraat Bankası her zaman olduğu gibi üreticilerimizin yanında olmaya devam edecek." diyerek sözlerini tamamladı.

Ana hatlarıyla Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var (Büyükbaş Süt Hayvancılığı) Projesi

- Amaç, büyükbaş süt hayvancılığı yapan küçük ölçekli aile işletmelerinde hayvan sayısının 50'ye kadar çıkarılması.

- Projeden, gerekli şartları sağlayan ve Bankayla protokol imzalayan tarımsal üretici örgütlerinin ortak/üyeleri yararlanabilecek.

- Üretici başına kullandırılacak azami kredi tutarı 600.000 TL.

- Kredilere ilk 18 ay anapara ödemesiz olmak üzere toplam 84 aya kadar vade verilecek.

- Üreticiye yansıyacak faiz oranı yıllık % 1,1-%5,5 aralığında olacak.

- Öz kaynak katkısı aranmayacak.

- Kredilerin teminatı krediyle alınan hayvanların rehni ve kefalet olacak.

- Geri ödemeler üreticilerin süt gelirleri ile yapılacak.

